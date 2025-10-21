무안군의회, 제304회 임시회 개회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4일 일정…15건 안건 심의

제 304회 임시회 본회의를 시작으로 4일간의 회의 일정을 시작했다. 무안군의회 제공

전남 무안군의회가 21일부터 24일까지 4일간의 일정으로 제304회 임시회를 열고 본격적인 회기 일정에 돌입했다.

21일 열린 제1차 본회의를 시작으로 이번 임시회에서는 ▲김원중 의원이 대표 발의한 '무안군 꿈의 오케스트라 설치 및 운영 조례안'을 비롯해 ▲집행부 제출 조례안 12건 ▲동의안 2건 등 총 15건의 안건을 심의·의결할 예정이다.

각 상임위원회는 22일부터 이틀간 안건을 면밀히 검토하고, 오는 24일 제2차 본회의에서 최종 의결한다.

이호성 무안군의회 의장은 개회사에서 "군민의 삶의 질을 높이고 지역 발전을 위한 생산적인 논의가 이뤄지길 기대한다"며 "군민의 목소리를 대변하는 책임 있는 자세로 회기에 임해 달라"고 당부했다.





의회는 이번 임시회를 통해 지역 현안 해결과 군민 복리 증진을 위한 실질적 입법 활동을 이어갈 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

