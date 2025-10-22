서울시, 세종문화회관 옥상정원 설계 공모 개시…조성 후 시민에 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반세기 만에 주·야간 전망 시민에게 제공

조망 공간·보행 약자 위한 엘리베이터 설치

세종문화회관 전경. 서울시

서울시는 세종문화회관 옥상정원 조성 사업의 설계 공모를 다음 달 24일까지 진행한다고 22일 밝혔다.

세종문화회관은 1978년에 개관한 이후에도 옥상은 시민에게 공개되지 않았다. 하지만 이번 공모를 통해 옥상을 여가 공간으로 조성해 일반에 공개할 예정이다.

1725㎡ 규모의 옥상 공간은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 열린 공간으로 재탄생된다. '열린 접근'과 '도심 조망'을 핵심으로 해 도심부를 조망할 수 있는 전망 공간과 휴게시설, 조경과 식음시설이 조성된다. 옥상까지 직통으로 연결되는 엘리베이터를 설치해 접근성을 높인다.

시는 이날 설계 공모 공고를 시작한다. 설계 공모 참가자들의 이해도를 높이기 위해 24일 세종문화회관에서 현장 설명회도 개최한다. 설계 공모 참가자는 현장 설명회에 참가해 현장을 확인해야 한다. 대상지의 물리적 조건과 요구사항 등을 안내할 예정으로 신청 방법 등 자세한 사항은 시 설계 공모 누리집에 공지할 예정이다.

시는 세종문화회관의 가치를 존중하면서 경관과 조화되고, 혁신적이면서도 실현 가능한 설계안을 심사해 선정할 계획이다. 올해 12월 중 당선작을 선정하고 내년 상반기 착공해 하반기 중 개장을 목표로 하고 있다.





임창수 서울시 미래공간기획관은 "세종문화회관의 옥상은 단순한 조망 공간을 넘어 경관·문화·휴식이 조화를 이루는 도심의 대표적인 공공 여가 공간이 될 것"이라며 "세종문화회관과 조화되고 주변 경관에 기여하며 더 많은 시민이 오래 머물고 다시 찾고 싶은 설계안이 선정되길 바란다"라고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

