대한항공, 3Q 영업익 3763억…전년비 39%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 6% 감소한 4조85억원

대한항공이 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 39.2% 감소한 3763억원으로 잠정 집계됐다고 21일 밝혔다. 매출액은 4조85억원으로 전년비 6% 감소했다.

부진한 실적에 대해 대한항공은 "글로벌 공급 증대 및 가격 경쟁 심화 등에 따라 매출이 감소했다"며 "감가상각비, 정비비, 공항·화객비 등 상승으로 영업비용 전반은 증가했다"고 설명했다.

AD

부문별로는 3분기 여객 사업 매출이 전년 동기 대비 1962억원 감소한 2조4211억원을 기록했다. 통상 3분기는 여객 성수기지만 미국 입국 규정 강화 같은 변수가 발생했고 추석 연휴가 10월로 늦어지면서 매출이 줄었다.

3분기 화물 사업 매출은 전년 동기 대비 531억원 감소한 1조667억원으로 집계됐다. 미국 관세 리스크(위험) 확대로 항공화물 시장 성장세는 다소 둔화했으나 국가별 상호관세 변경 및 수요 변동에 대응한 탄력적 노선 운영으로 안정적 수익을 유지했다.

올해 4분기 여객 사업은 10월 장기 추석 연휴 및 연말 성수기 효과로 전 노선 실적 개선을 기대하고 있다. 또한 동계 선호 관광지 중심 탄력적 공급 운영을 통해 수익성을 제고할 계획이다. 4분기 화물 사업의 경우 연말 소비 특수 시즌 도래 기대감과 무역갈등에 따른 수요 위축 전망이 상존하는 상황이다.





AD

대한항공 관계자는 "시장 환경 변화를 반영한 유연한 공급 운영, 전자상거래 수요 최대 유치 및 고부가 가치 품목 유치 확대를 통해 이익을 제고해 나갈 계획이다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>