[2025국감] 김동연 "공공기관 북부이전 시기 조정하고 보완책 마련"

김동연 경기도지사가 경기도 산하 공공기관 북부지역 이전에 대해 '시기를 조정하겠다'는 입장을 밝혔다. 또 이전을 위한 보완대책도 마련하겠다고 약속했다.

김동연 지사는 21일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 국민의힘 서범수 의원으로부터 공공기관 이전과 관련된 질문을 받고 "공공기관 이전은 찬반양론이 있지만, 경기도 역시 지역 불균형이 심하고, 행정과 정책의 지속성 및 예측 가능성을 고려할 때 이미 선언한 이전작업을 그대로 진행하겠다"고 답했다.

그는 특히 "북부 지역의 성장잠재력을 고려할 때 단기적으로 재정이 들어가겠지만 계속 추진할 것"이라며 "다만 (공공기관 이전) 시기는 조정하겠다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 21일 경기도청에서 열린 국회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 답변하고 있다. 경기도 제공

또 "(이전과 관련된 문제 등을 고려해) 보완대책을 마련하겠다"고 말했다.

앞서 서범수 의원은 "(경기도 공공기관) 16군데 중 다섯 군데가 이전했고, 큰 게 남아 있는 게 경기주택도시공사, 경기신용보증재단 등인데 이들 기관도 옮겨야 한다"며 "24년 (현재 광교 경기융합타운에) 입주했는데 다시 옮겨야 하면 예산 낭비는 물론 직원들의 반대도 크고, 지역 이전 효과도 크지 않다는 지적이 있다"고 주장했다.





경기도는 지역 균형발전 차원에서 2028년까지 주요 기관을 북부지역으로 이전하기로 결정한 상태다.





