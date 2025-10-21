美 USTR 대표 "中 한화오션 자회사 제재, 대미 투자 억제용"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그리어 대표 성명서 "투자 위축 시키려는 의도"

미 국무부도 협력 약화 시도 지적

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 최근 중국이 한화오션의 미국 자회사 5곳을 대상으로 단행한 제재에 대해 '대미 투자 억제용'이라며 비판했다.

미국 펜실베이니아 필라델피아에 위치한 한화 필리 조선소에 정박한 'TS 스테이트 오브 메인호' 모습. AFP연합뉴스

USTR은 20일(현지시간) 발표한 그리어 대표 명의의 성명에서 "전 세계 민간기업을 겨냥한 중국의 최근 보복 행위는 미국 정치에 영향을 미치고 글로벌 공급망을 통제하려는 폭넓은 경제적 강압의 일환"이라고 지적했다.

이어 "이는 외국 기업들이 미국의 조선업과 다른 핵심 산업에 투자하지 못하도록 위축시키려는 의도"라고 덧붙였다.

그리어 대표는 "이런 위협 시도는 미국이 국내 조선 산업 기반을 재건하고, 중국의 핵심 산업 부문 재배 시도에 맞서 적절히 대응하려는 노력을 멈추지 못할 것"이라고 강조했다.

그러면서 "우리는 국내 기업을 방어하고 공급망을 안정적으로 확보하며 미국의 미래 산업에 대한 동맹국 투자를 적극 장려하는데 계속 전념할 것"이라고 말했다.

앞서 미국 국무부도 지난 16일 중국의 한화오션 제재 관련 언론 질의에 "민간 기업의 운영을 간섭하고 미국 조선 및 제조업 부흥을 위한 한미 협력을 약화하려는 무책임한 시도"라고 평가했다.

아울러 "중국의 행동은 인도 태평양 지역에서 미국 동맹국 및 파트너들과의 경제 협력 강화의 중요성을 재확인시켜줄 뿐이며, 한국을 강압하기 위한 중국의 오랜 패턴의 최근 사례"라며 "우리는 한국과 단호히 함께하겠다"고 했다.





앞서 중국 상무부는 지난 14일 한화오션 미국 자회사 5곳을 향한 제재를 발표했다. 한화오션은 한미 조선 협력 프로젝트인 마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)의 핵심 기업이다. 중국 정부는 미국 펜실베이니아주 필라델피아 한화 필리조선소를 비롯해 한화쉬핑, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스 등을 제제 대상에 올리며 이들 기업의 중국 내 거래와 협력을 금지했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

