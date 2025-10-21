강남아파트 2채 보유한 이찬진 "1채는 조속히 처리할 것"[2025국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 정무위 국정감사

강남아파트 2채 보유 이찬진 금감원장에 야당의원 질타

이찬진 금융감독원장이 21일 국회에서 열린 2025년도 정무위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

이찬진 금융감독원장이 강남 지역에 보유한 아파트 2채 중에 1채는 한두 달 안에 매각하겠다는 입장을 밝혔다.

이 원장은 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 "다주택자인 금융원장이 부동산 부분의 자금 쏠림을 개혁하라고 주문하는 게 시장에서 먹히겠느냐"라는 강민국 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다.

이 원장은 서울 서초구 우면동 대림아파트 두 채를 보유 중인 것으로 알려졌다. 2002년 매입 후, 2019년 12월에도 같은 아파트 내 한 채를 추가 구입했다.

김상훈 국민의힘 의원은 "참여연대 시민단체 활동할 때도 고위공직자 임용 시에 다주택자를 배제해야 한다고 주장했음에도 초고가 지역의 아파트 두 채를 보유하고 있어 입장을 조금 달리하는 것 같다"며 "취임 일성으로 부동산 대출 집값 상승 악순환을 잡겠다고 했다. 유감이라는 말씀을 드린다"고 말했다.

이 원장은 "국민 눈높이에 맞지 않는 부분은 한두 달 내 정리할 것"이라며 "염려를 끼쳐 송구하다"고 말했다.

이 원장의 대규모 재산에 대한 야당 의원들의 질타도 나왔다. 이 원장은 민주사회를위한변호사모임(민변) 공익소송위원장 시절, 구로 농지 강탈 사건 국가배상 소송에서 농민들을 대리해, 승소 대가로 약 400억원의 수임료를 받은 것으로 알려졌다.





김 의원이 400억원을 어디에 보관하고 있냐고 묻자 이 원장은 "금융기관에 대부분 있다"고 답했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

