국립부경대-일본 나가사키대, 수산과학 국제학술세미나 개최

국립부경대 수산과학대학(학장 김영목)과 일본 나가사키대 수산해양환경대학(학장 요시타카 사카쿠라)은 지난 20일 부경대 동원장보고관 1층에서 국제학술 공동세미나를 개최했다.
이 세미나는 자매결연 대학인 양 대학이 해양수산 분야의 연구 성과를 교류하고 글로벌 인재를 양성하기 위해 마련한 자리로, 두 대학의 단과대학 학장과 교수, 대학원생 등 60여명이 참석했다.
세미나에서는 해양수산 분야 대학원생들의 연구 논문과 과제 20여편이 발표돼, 다양한 연구 주제에 대한 토론과 질의응답이 이어졌다.
국립부경대는 해양수산 분야의 지속 가능한 발전과 연구 협력을 강화하기 위해 블루푸드인력양성사업(Global Blue-Food Leaders Project)을 통해 이번 세미나를 지원했다.
행사 후에는 나가사키대 참가자들을 대상으로 부경대 캠퍼스 투어가 진행되는 등 활발한 교류 활동이 이어졌다.
김영목 부경대 수산과학대학장은 "이번 세미나는 해양수산 분야의 미래를 이끌 차세대 연구자들이 국제적 협력의 중요성을 체감하는 뜻깊은 기회였다"며 "두 대학 간 학술 교류를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
