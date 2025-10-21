중기부·중기중앙회·삼성전자, 스마트전환 中企 판로개척 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코엑스서 '스마트비즈엑스포 2025' 개최

중소기업중앙회는 오는 24일까지 4일간 서울 강남구 코엑스에서 '대·중소 상생형 스마트공장 지원사업'에 참여한 우수 중소기업 제품 전시와 판로 개척을 지원하는 '스마트비즈엑스포 2025'를 개최한다고 21일 밝혔다.

중소벤처기업부가 주최하고 중소기업중앙회·삼성전자 등이 공동 주관하는 동 행사에는 식음료, 생활용품, 산업용품, 부품소재 등 다양한 업종의 스마트공장 도입 중소기업 81개 사가 참여한다. 6개 테마 전시관, 국내외 바이어 구매상담회, 라이브커머스, 네트워킹 등 다양한 프로그램을 통해 중소기업 판로 확대를 지원한다.

21일 서울 강남구 코엑스에서 '대·중소 상생형 스마트공장 지원사업'에 참여한 우수 중소기업 제품 전시와 판로 개척을 지원하는 '스마트비즈엑스포 2025'가 열렸다. 중소기업중앙회

이날 개막행사에는 노용석 중기부 차관, 오기웅 중기중앙회 상근부회장, 박승희 삼성전자 사장, 김관영 전북특별자치도지사, 허성무 더불어민주당 의원 등을 비롯해 중소기업인 150여명이 참석했다.

삼성전자의 스마트공장 지원사업 10주년을 기념하는 행사인 만큼 개막행사에선 삼성전자의 지난 10년간 중소기업 스마트공장 지원사업의 성과를 공유했다. 이어 중기부가 'AI가 열어갈 스마트제조혁신 3.0' 정책을 발표하고 '제조업 혁신의 날개, AI 스마트공장'을 주제로 정책 당국과 현장 기업이 함께 미래 제조혁신에 대해 논의했다.

중기중앙회와 삼성전자는 지금까지 약 1590억원 규모로 스마트공장 2549곳을 지원했다. 지난해부터 지자체와 협업해 '기초' 수준 구축사업, 농림축산식품부와 협업으로 식품제조업 구축사업 등을 신설하는 등 중소기업 제조혁신에 기여해 왔다.





오기웅 상근부회장은 "그간의 스마트공장 지원성과와 노하우를 살려 AI(인공지능) 기술패권 시대에 중소기업이 제조혁신을 선도할 수 있도록 지속적인 상생과 혁신을 기대한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

