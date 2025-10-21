"용돈 줄게 내 딸 하자" 女약사에 10만원 든 쪽지 건넨 80대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

봉투 속 10만원과 함께 쪽지 담겨

"딸이 되어달라…안 할거면 돌려줘라"

80대 할아버지가 한 여성 약사에게 받았다고 전한 쪽지와 현금. JTBC 사건반장

80대 할아버지로부터 자신의 딸이 되어 달라는 제안을 받았다는 약사의 제보가 전해졌다.

20일 JTBC 사건반장에 따르면 제보자가 일하는 약국에 80대 할아버지 손님이 찾아와 쪽지와 함께 봉투를 건냈다. 봉투 안에는 10만원이 들어 있었고, "용돈 줄게, 내 딸 하자. 예쁘고 좋다. 17일에 만나자"라는 메모가 적혀 있었다.

다른 칸에는 이름, 전화번호를 적을 수 있는 빈칸도 있었으며 할아버지의 이름으로 추정되는 한자도 적혀 있었다.

또 "딸 안 할 거면 돌려 달라. 제안을 받아들일 거면 빈칸에 정보를 적으라"는 내용도 함께 담겨 있었다.





해당 사연을 접한 박지훈 변호사는 "참 납득하기 어렵다"라고 전했고, 양치열 변호사는 "민망하고 부끄러워서 할 말이 없다"라고 말을 아꼈다.





