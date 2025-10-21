[특징주]카카오, 창업주 김범수 1심 무죄 소식에 급등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장중 한때 6만3000원까지 뛰어

카카오가 21일 김범수 경영쇄신위원장의 1심 무죄 판결 소식에 강세를 보인다.

이날 오후 2시 7분 기준 유가증권시장에서 카카오 주식은 전 거래일 대비 4.76% 오른 6만1600원에 거래되고 있다. 주가는 5만9200원으로 출발한 뒤 급등해 장중 한때 6만3000원까지 치솟기도 했다.

이날 SM엔터테인먼트 시세 조종 혐의로 기소된 창업주 김 위원장이 1심에서 무죄를 선고받으면서 매수심리가 개선된 것으로 보인다. 서울남부지법 형사합의15부는 "매수 비율, 간격, 물량 주문 등 모두 살펴봐도 매매 양태가 시세 조종성 주문에 해당한다고 볼 근거가 충분하지 않다"며 이같이 판단했다.





김 위원장은 2023년 2월 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 SM엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의를 받고 있다. 검찰은 김 위원장에서 징역 15년, 벌금 5억원을 선고했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

