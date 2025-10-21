국민대, 전통과 현대 잇는 신규 학위복 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국적 디자인으로 상징성 강화

국민대학교가 개교 80주년을 맞아 새로운 학위복을 디자인했다.

국민대가 개교 80주년을 기념해 새 학위복을 공개했다. 국민대학교

AD

새 학위복은 지난 17일 오전 국민대 본부관에서 열린 개교 79주년 기념식, 미래 비전 선포식에서 공개됐다.

이번 국민대 학위복은 '우리 옷의 현대적 계승'을 콘셉트로 조선시대 왕의 제복인 면복(冕服) 유학자의 정자관에 국민대의 상징색인 KMU BLUE를 엮어 개발됐다.

총괄 디자인 기획은 전통 복식 연구, 현대 패션 브랜드로 잘 알려진 김남희 ㈜돌실나이 대표(의상디자인학과 동문)가 맡았다.

세부 디자인을 살펴보면 왕의 제복 '면복'에서 착안한 소매 구조를 바탕으로 국민대 고유 색상인 푸른 색(KMU BLUE) 주조색으로 사용하고 교표의 오방색을 포인트로 활용해 상징적 통일감을 더했다.

학사모는 왕의 면류관과 르네상스 시대의 학자의 '베레타(Berretta)'에서 영감을 받아 동서양 학문의 조화를 상징하는 형태로 완성됐다.





AD

한편 국민대는 신규 학위복 제작을 비롯해 내년 개교 80주년을 맞아 미래 비전을 향한 10대 신규사업을 추진하고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>