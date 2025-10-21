단국대, 경기도 연천에 ‘단국G-RISE연천센터’ 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 혁신·산학 협력 거점 구축

단국대학교가 경기도 연천, 한미양행과 함께 경기북부 그린바이오 신기술 연구와 지역혁신 생태계 조성에 나선다.

현판식 단체 사진. 왼쪽부터 김금남 연천군농업기술센터 기술보급과장, 김중학 ㈜한미양행 이사, 정윤화 책임교수, 최형준 단국G-RISE사업부단장, 김덕현 연천군수, 이원희 연천군농업기술센터 소장, 이용원 연천군농업기술센터 농업개발과장, 이현주 연천군 경제교통과장. 단국대학교

이들 기관은 21일 연천군농업기술센터에서 '단국G-RISE연천지원센터' 현판식을 개최했다. 행사에는 최형준 단국G-RISE사업부단장, 김덕현 연천군수, 이원희 연천군농업기술센터 소장, 김중학 한미양행 이사, 정윤화 책임교수를 비롯한 관계자들이 참석했다.

이 센터는 경기도 라이즈(RISE) 사업의 일환으로 추진된 산·학·연 협력 거점으로, 경기북부 지역의 그린바이오 산업 육성과 균형발전을 이끌 예정이다.

향후 단국G-RISE사업단은 지역의 청정 자원과 대학의 생명과학 역량, 산업체의 기술력을 결합해 경기북부 그린바이오 혁신 허브를 구축한다는 목표다.

또한 경기도가 추진하고 있는 미래성장산업(G7)과 연계해 지역특화 R&D 협력과 기업 지원, 전문 인재 양성을 추진함으로써 지자체-대학-산업체 간 동반성장 모델을 구현할 예정이다.





안순철 총장은 "단국대의 우수한 생명과학 연구 역량을 바탕으로 ㈜한미양행의 헬스케어 기술력, 연천군의 청정 자연환경이 시너지를 이뤄 경기북부의 미래 신성장동력을 창출할 것"이라며 "센터를 중심으로 그린바이오 분야의 R&D 협력과 클러스터 조성을 가속화해 경기도 라이즈(RISE) 사업의 성공 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

