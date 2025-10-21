중앙대, 생성형 AI 활용 구조물 결함 복원 기술 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건축·토목 분야 복원 혁신 기대

중앙대학교는 이수영 기계공학부 교수 연구팀이 한국표준과학연구원(표준연)과의 공동연구를 통해 구조물 내부의 숨은 결함을 인공지능(AI)으로 복원·예측할 수 있는 기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

생성형 AI 기반 구조물 속 숨은 균열 복원 기술 개발 이미지. 중앙대학교

구조물 내부 결함을 정밀하게 모니터링할 수 있는 기술은 반도체·항공·자동차·에너지·건설 등 다양한 산업 분야에서 안전성과 신뢰성 확보를 위해 꾸준히 요구됐다.

이러한 기술은 물리적 센서를 활용해 구조물 내부의 손상이나 균열을 감지하지만, 해상도 한계, 신호 왜곡 등 불확실성 때문에 완전한 내부 결함을 파악하는 데에는 한계가 있었다.

이에 연구팀은 생성형 인공지능(Generative AI)을 기반으로 구조물 내부의 숨은 균열을 실시간으로 정밀 복원할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 기술은 생성형 AI가 물리적 한계를 스스로 학습해 극복함으로써, 기존 센서로 관측할 수 없었던 '보이지 않는 내부'를 가상적으로 복원하고 예측할 수 있는 새로운 접근법이다.

또한 발전소, 반도체 장비, 건설 구조물, 항공기 등 신뢰성이 요구되는 산업 현장에서 실시간 스마트 안전 진단 기술로 직접 적용될 수 있다.

박춘수 표준연 비파괴측정그룹장은 "이번 연구는 생성형 인공지능을 통해 복잡한 구조 내부 결함을 정밀하게 복원할 수 있었던 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.





해당 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업과 한국표준과학연구원의 지원을 받아 수행됐으며 기계공학 분야 세계적 학술지인 '메카니컬 시스템 앤 시그널 프로세싱(Mechanical Systems and Signal Processing)'에 게재됐다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

