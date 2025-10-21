김태흠 "경찰·의료 허브, 아산이 중심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰병원 건립·경찰학교 유치·GTX 연장… 김태흠, 아산 미래도시 비전 제시

김태흠 충남지사

김태흠 충남지사가 아산을 '경찰·의료 허브도시'로 키우기 위한 대형 프로젝트들을 잇달아 가동하고 있다.

경찰병원 건립이 예타를 통과하며 본궤도에 오른 데 이어, 제2중앙경찰학교 유치와 GTX-C 노선 연장, 충남경제자유구역 지정 등 굵직한 현안이 속도를 내고 있다.

충남도는 아산의 미래 성장동력을 확보하기 위해 경찰병원 건립과 제2중앙경찰학교 유치에 총력을 기울이고 있다.

김태흠 지사는 21일 민선8기 4년 차 아산시를 방문해 도민과 직접 소통하며 발전 전략을 공유했다.

김 지사는 "경찰병원 건립은 충남 서부권 공공의료의 새 이정표가 될 것"이라며 "제2중앙경찰학교까지 유치해 대한민국 경찰 교육·의료 중심지로 아산을 도약시키겠다"고 밝혔다.

아산 경찰종합타운 내 국유지 8만1118㎡에 조성될 경찰병원은 국비 1724억 원이 투입돼 24개 진료과, 300병상 규모로 건립된다.

2022년 12월 최종 후보지로 선정된 이후 2024년 8월 예비타당성 조사를 통과하면서 사업이 본격화됐다. 개원 시에는 공공의료 서비스 확대, 경찰 복지 강화, 지역경제 활성화 등의 효과가 기대된다.

또 제2중앙경찰학교 유치 경쟁에서도 아산은 유리한 고지를 점하고 있다. 경찰대학·경찰인재개발원·경찰수사연수원이 집적된 경찰복합타운과 인접해 교육·연수 시너지가 크고, 수도권과 영호남을 잇는 교통 접근성도 뛰어나기 때문이다.

아울러 도는 아산 과 천안·서산·당진 등 5개 지구(13.3㎢)에 3조4809억 원을 투입, 오는 2033년까지 '충남경제자유구역'을 단계적으로 조성한다. 아산 인주지구는 디스플레이·모빌리티 산업 중심으로, 둔포지구는 반도체 특화로 지정이 추진 중이다.

GTX-C 노선의 수서~온양온천 연장(69.9km)도 가시화되고 있다. 완공 시 천안·아산에서 서울 삼성역까지 1시간 이내 이동이 가능해져 수도권과 충남을 잇는 생활권이 형성될 전망이다.





김 지사는 "경찰병원, 경찰학교, 경제자유구역, GTX-C 연장은 아산의 미래 100년을 결정할 4대 핵심 프로젝트"라며 "도와 시가 행정력을 총동원해 반드시 완성하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

