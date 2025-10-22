독일 싸이벡스 신생아 회전형 카시트 ‘제로나 T’, 인기 색상 전량 품절

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

깊은 머리 보호대와 안정적 배면각도로 프리미엄 안전성 입증

AD

독일 프리미엄 유아용품 브랜드 싸이벡스(CYBEX)의 회전형 신생아 카시트 제로나 T가 다시 한번 코지 베이지와 플래티넘 화이트 색상 전량 품절을 기록했다. 싸이벡스 카시트의 인기는 최근 소비자들의 안전과 편리함을 고루 갖춘 카시트에 대한 수요 증가에 따른 것으로, 제로나 T의 경우 특히 신생아의 올바른 배면 자세 유지와 한 손 회전 등의 편리성이 인기의 주된 요인인 것으로 나타났다.

제로나 T가 주목받는 가장 큰 이유는 바로 '머리 보호대 깊이'에 있다. 19cm에 달하는 깊은 머리 보호대는 단순히 머리를 감싸는 수준을 넘어, 신생아의 목과 척추까지 안정적으로 지지하는 구조로 설계됐다. 외부 충격 시 흔들림을 최소화하고, 수면 중 자세를 일정하게 유지해 흔들린 아이 증후군 예방에도 긍정적인 역할을 한다는 평가다.

이러한 안정감은 인체공학적 설계를 통해 완성된다. 독일 척추건강협회(AGR)의 공식 인증을 받을 정도로 아이의 자세와 호흡을 함께 고려한 배면각도를 구현했다. 머리가 앞으로 쏠려 기도가 눌리는 '목 꺾임(목떨굼) 현상'을 방지하며, 장시간 탑승 시에도 편안한 자세 유지가 가능하다.

부모의 사용 편의성 역시 호평받는 요소다. 회전과 슬라이딩 기능을 지원하는 'Base T'는 한 손 회전이 가능해 아이를 안고도 손쉽게 승하차가 가능하도록 돕는다. 마그네틱 벨트 홀더, ISOFIX 오장착 방지 인디케이터, 3D 메쉬 패브릭 등 디테일한 설계는 사용자 만족도를 높이는 데 일조하고 있다.

한편, 싸이벡스는 최근 '클라우드 T', '제로나 Gi'에 이어 '제로나 T'까지 다시 한 번 품절되며, 신생아 카시트 전 라인업에서 뜨거운 소비자 반응을 이어가고 있다. 특히 공통적으로 깊은 머리 보호대와 안정적인 배면각도를 갖춰 신생아의 체형과 호흡 특성을 반영한 인체공학적 설계가 소비자 신뢰로 이어지며, 싸이벡스는 프리미엄 유아 카시트 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.





AD

싸이벡스 관계자는 "부모님들의 출산 준비에 어려움이 없도록 가능한 빠른 시일 내 재입고를 준비 중이다"라고 전했다. 현재 품절된 색상은 코지 베이지와 플래티넘 화이트로 현재 예약 주문이 가능하며 11월 중순부터 순차 배송될 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>