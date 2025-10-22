BARO, ‘2025 해양수산 창업 콘테스트’ 아이디어 학생 부문 최우수상 수상

2025 해양수산 창업 콘테스트 최종오디션 시상식. 자료제공=해양수산과학기술진흥원

AD

BARO(대표 김관우)가 해양에 부유하는 폐기물을 자동으로 수거하는 동시에 파력을 이용해 에너지를 생산하는 '친환경 기술'로 해양수산과학 기술진흥원에서 주관한 2025 해양수산 창업 콘테스트 아이디어 학생 부문 최우수상을 수상했다. BARO는 단기간에 다시 쌓이는 해양 폐기물 문제를 해결하고, 어촌과 양식장 등 에너지 인프라가 부족한 연안 지역에 지속 가능한 전력을 공급하는 것을 목표로 한다.

이들이 개발한 해양 폐기물 집진 시스템은 '물을 통한 중·경심 조절 회전' 방식을 적용해 기존 폐기물 집진 방식에서는 제안된 적 없는 새로운 해법을 제시한다. 기존에는 대형 선박을 활용한 집진에 의존하면서 고비용, 단기적 활동, 제한된 활동 영역과 수거 가능한 폐기물 종류의 한계가 있었다. 이번 시스템은 회전 과정에서 발생하는 잉여 에너지를 수집하고 파력 에너지를 생산하기 위해 설계된 이중 축 발전 시스템을 갖추고 있어, 외부 전력 공급 없이 장기간 지속적인 집진 활동이 가능하다. 또한 규모에 따라 모듈을 부착·탈착할 수 있어 다양한 해양 환경에서 대형 폐기물부터 미세 플라스틱까지 목표한 부유성 폐기물을 집진할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

BARO의 사업 방향은 어촌에서 시작하여 정부 차원의 해양 폐기물 관리 구역으로 확장된다. 어촌에서는 해당 시스템을 통해 전력을 공급받는 동시에 탄소 크레딧을 생성·판매할 수 있는 구조를 마련했다. 또한 이 과정에서 생산되는 어패류는 해양 폐기물과 미세플라스틱으로부터 보호되어, 이를 기반으로 한 홍보 및 인증 제도를 통해 새로운 판매 전략으로 활용할 수 있게 되었다. 정부 차원에서는 해양 폐기물 수거 사업 계약과 탄소 크레딧을 생성·거래한다. BARO는 시범적 2개 군의 복합 어촌에서 실증 테스트틀 진행하여 향후에는 정부 정책과 연계한 해양 폐기물 저감 및 자원화 시스템과 어촌 ESS를 통한 체감 가능한 에너지 자립 시스템을 기반으로 지속 가능한 스마트 양식장용 데이터 공급 시스템 구축하여 해양 통합 플렛폼을 목표로 하고 있다.

BARO가 개발한 시스템은 1대당 연간 84,500kWh의 전력 생산이 가능해 중소규모 양식장의 연간 전력 사용량 약 8.6%를 충당할 수 있다. 또한, 전국 복합양식장(13,328ha)에 설치할 경우 연간 78,562톤의 해양 폐기물을 집진할 수 있을 것으로 전망되며 이는 기존 수거율의 약 65%에 해당한다. 이 시스템은 에너지 절감과 해양 폐기물 관리에 동시에 기여해 양식 산업 전반에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다.





AD

이처럼 최근 해양 폐기물의 문제를 정확히 진단하고 이를 극복할 수 있는 혁신적 기술 역량을 인정받아 BARO는 2025 해양수산 창업 콘테스트 아이디어 학생 부문에서 최우수상을 수상했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>