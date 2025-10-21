삼일PwC "AI 에이전트 시대…금융사, 데이터 연동·거버넌스 역량 필요"

"데이터 거버넌스, API 전략으로 대응"

생성형 인공지능(AI)이 스스로 계획을 세우고 실행하는 'AI 에이전트'로 진화하면서, 금융회사의 역할이 AI에 데이터와 상품을 제공하는 방식으로 변화될 것이란 전망이 나왔다.

20일 삼일PwC(대표이사 윤훈수)는 이 같은 내용을 담은 'AI가 바꾸는 금융 프론트라인, AI 에이전트 금융의 미래' 보고서를 발간했다고 밝혔다. 보고서는 AI가 금융산업에 미칠 변화와 AI 에이전트가 만들어갈 미래 금융의 전략적 방향성을 제시하기 위해 작성됐다.

우선 보고서는 AI 에이전트의 진화가 가져올 새로운 질서로 'A2A(Agent to Agent) 경제'를 제시했다. A2A 경제는 인간의 개입 없이 AI 에이전트들이 서로 협력·거래하며 의사결정과 실행을 자율적으로 수행하는 구조다. A2A 경제가 본격화되면 고객 접점의 주도권이 금융사가 아니라 AI 에이전트로 이동하고, 금융사는 데이터와 상품을 제공하는 인프라 역할로 무게 중심이 옮겨갈 것으로 기대된다. 이에 따라 금융사는 플랫폼 종속을 최소화하기 위한 상품·채널·데이터 전략 재설계가 필요하다고 분석했다.

보고서는 향후 AI 에이전트 기반 금융의 확대로 목적에 맞게 필요한 금융 기능을 불러와 조합하는 방식이 확산할 것으로 내다봤다. 이에 따라 금융사의 선제 대응도 요구된다. 고객이 AI 에이전트에게 금융상품 추천을 요청하면 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 각 금융사의 상품 정보를 호출해 비교·분석한 뒤 후보군을 제시하는 식이다.

데이터 거버넌스의 중요성도 더욱 커질 전망이다. 금융사가 데이터와 상품을 제공하는 핵심 인프라 역할을 하게 되면서, 데이터와 리스크를 아우르는 통합 관리 체계 구축이 핵심 경쟁력으로 자리 잡을 것이란 분석이다. 인재 전략 측면에선 단순·반복 직무의 AI 대체가 가속화되지만, AI 산출 결과를 비판적으로 해석하고 윤리적·전략적 결정을 내릴 수 있는 인력의 중요성이 부각될 것으로 봤다.

마지막으로 보고서는 AI 에이전트가 금융 거래의 핵심 채널로 자리 잡게 될 경우 규제 방식도 사후 점검에서 AI의 행위의 실시간 추적으로 변화할 것으로 예상했다. 금융사 규제 준수 역시 기존 업무 권역·기관 중심에서 AI의 판단과 행위 자체를 관리·검증하는 방향으로 전환될 것이라고 내다봤다.





김경구 삼일PwC 금융산업 리더(파트너)는 "AI 에이전트의 부상은 단순한 기술 변화가 아니라 금융산업의 구조 전반을 재정의하는 흐름"이라며 "데이터 전략, API 설계, 인재 구조, 규제 대응까지 모든 영역에서 재설계가 필요하다. A2A 경제 전환기에 대응하지 못한다면 금융의 주도권은 AI 에이전트와 이를 통제하는 새로운 주체에게 넘어갈 수 있다"고 전했다. 보고서의 상세한 내용은 삼일PwC 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

