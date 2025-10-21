제이랩스, ‘서울 ADEX 2025’ 참가… 방산 RF모듈 기술력 선보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방산 RF 모듈 전문기업 제이랩스(대표 석준학·송승훈)가 20일부터 24일까지 경기도 고양 킨텍스에서 열리는 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(서울 ADEX 2025)'에 참가한다.

‘서울 ADEX 2025’ 참가한 제이랩스 부스 모습(사진 제공: 제이랩스)

올해 전시회는 한국우주항공산업협회와 한국방위산업진흥회가 공동 주최하고, 과학기술정보통신부·국방부·합동참모본부·방위사업청 등이 후원한다.

1996년 '서울 에어쇼'로 출발한 ADEX는 항공·우주·방위산업을 아우르는 국내 최대 규모의 전문 전시회로, 올해는 '우주 및 미래항공 모빌리티(AMM) 신기술관'이 새롭게 구성된다.

제이랩스는 이번이 두 번째 참가로, 자체 연구개발을 통해 완성한 첨단 핵심모듈 및 신규 제품군을 공개할 예정이다.

회사는 국내외 바이어와의 비즈니스 미팅을 통해 수출 판로 확대 및 신규 협력 기회 창출에 나선다는 계획이다.

2019년 설립된 제이랩스는 방산용 RF 모듈의 국산화 및 성능 고도화를 위해 꾸준히 연구개발을 이어오고 있으며, 각종 국책과제 수행을 통해 기술 경쟁력을 입증해왔다.

제이랩스 부스에 방문한 정성현 구미시 부시장(가운데)과 서현수 경북구미방산클러스터 단장(우측)에게 설명 중인 제이랩스 송승훈 대표(사진 제공: 제이랩스)

제이랩스 석준학 대표는 "지난 ADEX 참가 당시 국내외 관계자들로부터 큰 관심을 받았고, 기술력에 대한 신뢰를 확인할 수 있었다"며 "이번 전시에서는 한층 업그레이드된 제품 완성도와 기술력을 기반으로 실질적인 협력 성과를 기대하고 있다"고 밝혔다.





한편, 제이랩스는 서울 ADEX 2025 기간 동안 킨텍스 제2전시장 Hall 10에서 주요 제품을 선보일 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

