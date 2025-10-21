구미시, '미술을 만나는 눈' 미술평론가 조원재 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제133회 야은아카데미, 예술의 즐거움과 대중의 눈높이로 소통

"미술은 누구나 즐길 수 있는 장난감" 따뜻한 예술 이야기 기대

경북 구미시는 24일 오후 2시 구미시 평생학습원 대강당에서 미술평론가 조원재를 초청해 '미술을 만나는 눈'을 주제로 '제133회 야은아카데미' 특별강연을 연다.

미술평론가 조원재를 초청해 '미술을 만나는 눈'을 주제로 「제133회 야은아카데미」 특별강연 포스터/구미시 평생학습원 제공

AD

조원재 평론가는 경영학을 전공했으나 미술에 대한 남다른 열정으로 유럽 각국의 미술관을 직접 탐방하며 독학으로 미술을 공부했다.

2016년 팟캐스트 '방구석 미술관'을 시작으로 평론 활동을 이어왔으며, 저서 '삶은 예술로 빛난다'와 JTBC '방구석 1열' 등 다양한 매체에서 활발히 활동하고 있다.

이번 강연에서는 '미술은 누구나 쉽고 재미있게 가지고 놀 수 있는 장난감'이라는 그의 철학 아래, 미술을 어렵게 느끼는 대중의 인식을 바꾸고 누구나 흥미롭게 접근할 수 있도록 흥미로운 스토리텔링을 들려줄 예정이다.





AD

야은아카데미 강연은 구미시민이면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 자세한 내용과 신청 방법은 구미시청 또는 구미시 평생학습원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>