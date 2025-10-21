“스틸의 도시에서 예술의 도시로”… 포항시립미술관, 새로운 예술 도시 꿈꾸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13만명 함께한 세대별 맞춤 문화예술교육… 시민과 함께 성장



제2관 건립… 환호공원과 어우러진 미래형 복합문화공간 조성

포항시립미술관, 제2관 건립으로 지역과 세계를 잇는 문화도시로 도약한다.

시민의 일상 속으로 스며드는 열린 예술 플랫폼으로 자리매김한 포항시립미술관이 문화도시 도약의 새로운 발걸음을 내딛고 있다.

2009년 개관한 포항시립미술관은 산업도시의 이미지 속에서도 문화의 숨결을 불어 넣은 대표적 공공미술관으로, '스틸아트(Steel Art)'라는 독자적 브랜드를 중심으로 금속과 예술의 융합을 시도하며 지역 정체성을 예술로 확장해 왔다.

지난 16년간 국내외 작가들의 실험적 전시를 선보이며 포항 시민은 물론 전국 미술 애호가들이 찾는 문화 거점으로 성장했다. 특히 '포항 스틸아트페스티벌'을 비롯한 참여형 예술 프로그램은 도시와 시민, 예술을 연결하는 창의적 축제로 자리 잡았다.

'시민과 함께하는 미술관'을 실천하기 위해 어린이·청소년·가족·직장인·시니어 등 다양한 세대를 대상으로 문화예술교육을 운영하고 있으며, 지금까지 약 13만명이 참여했다. 창의력 향상을 위한 융복합 교육과 도슨트 해설 프로그램은 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

포항시립미술관은 지역미술의 정체성을 탐구하고 공공미술관의 연구 기능을 강화하기 위해 '포항미술사 연구'와 '소장품 아카이브 구축사업'을 추진해 왔다. 그 결과 문화체육관광부 주관 '공립미술관 아카이브 구축지원사업(2022, 2024)', '공·사립미술관 보존지원사업(2019, 2023)'에 잇달아 선정되며 연구 기반을 탄탄히 다졌다.

또 2022년 전국 공공미술관 최초로 증강현실(AR) 기술을 도입한 '야외소장품 AR 도슨트 투어' 앱 서비스를 선보여, '경북도 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회'에서 최우수상을 받았다. 이처럼 포항시립미술관은 디지털 전환 흐름에 발맞춰 시민들에게 새로운 예술 경험을 제공하고 있다.

매달 마지막 주 목요일 열리는 '미술관 음악회(MUSEUM & MUSIC)'와 금속을 소재로 한 체험형 프로그램 '스틸아트공방'은 시민들이 일상에서 예술을 만나는 대표 프로그램으로 자리 잡았다. 이러한 활동은 산업 중심 도시 이미지를 넘어 시민의 문화적 자긍심을 높이고 있다.

포항시는 문화도시 조성의 핵심 사업으로 포항시립미술관 제2관 건립을 본격 추진 중이다. 현 미술관 인근 환호공원 부지에 총사업비 340억원을 투입해 지상 2층, 연면적 5881㎡ 규모로 건립되며 2027년 준공을 목표로 하고 있다.

제2미술관 조감도.

AD

제2관은 환호공원과 조화를 이루는 공간 속에서 시민이 일상적으로 예술을 향유하고, 디지털 기술과 융복합 콘텐츠를 체험할 수 있는 미래형 복합문화공간으로 조성될 예정이다. 기존 제1관은 수집·보존·연구 중심으로, 제2관은 시민 소통형 커뮤니티 공간으로 운영해 미술문화 향유권을 확대할 방침이다.





AD

포항시 관계자는 "시민이 일상 속에서 문화예술을 향유하며 도시의 품격을 높이고, 문화예술도시로서의 자긍심을 가질 수 있도록 지역 예술 생태계 확장을 지속 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>