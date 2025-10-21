[2025국감] 김동연, 김현지 부속실장 질문에 "도정 얘기 좀 하자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사는 21일 김현지 대통령실 제1부속실장이 경기도 국정감사 도마 위에 오른 데 대해 "이분이 (현재) 경기도정과 무슨 상관이 있는지 모르겠다"며 "경기도정 얘기 좀 해달라"고 에둘러 비판했다.

김동연 지사는 이날 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 국민의힘 서범수 의원으로부터 김현지 부속실장과 관련된 질문을 받고 이같이 말했다.

김동연 경기도지사가 21일 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 "이분(김현지 부속실장) 이야기가 (경기도) 국감에 나오는 이유를 모르겠고, 저한테 (이분 관련 질문을) 하는 것도 왜 하는지 모르겠다"며 "아까 주호영 의원이 질문을 하면서 (양평군 면장의 특검 조사 뒤 사망사건과 관련해서 제가 조문을 안 하고, 의견을 안 낸 데 대해 정쟁으로 갈 가능성이 있어서라고 답변했더니 뭐가 정쟁이냐고 물었는데) 이것이야말로 정쟁하는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "경기도정 얘기 좀 해 달라"며 "오래전 퇴직한 5급 별정직 공무원이 무슨 의미가 있고, 제가 알 필요도 없는데 (여기서 자꾸 질문하는 게) 잘 이해가 안 된다"고 덧붙였다.





앞서 서범수 의원은 "김현지 부속실장이 경기도청에서 2018년8월부터 2021년10월까지 근무한 것으로 안다"며 여러 정치적 논란과 의혹을 제기했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

