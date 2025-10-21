대구 노원동 '소문난 떡집', 행복나눔가게 지정…매달 설기떡 10박스 저소득층 후원

대구시 북구 노원동 지역사회보장협의체(공동위원장 최영준, 정왈교)는 지난 20일 이 마을 '소문난떡집'을 방문해 행복나눔가게 17호점 협약을 맺고, 현판을 전달했다.
이날 협약에 따라 노원동 소문난떡집은 저소득 취약계층에게 매달 설기떡 10박스 후원하기로 했다.
소문난떡집 정영주 대표는 "이웃들에게 작지만 보탬이 될 수 있는 기회가 주어져서 기쁘고, 앞으로도 지속적인 나눔 활동을 이어 나가겠다."라고 소감을 밝혔다.
최영준 공동위원장은 "어려운 경제상황 속에서도 따뜻한 마음을 나누기 위해 동참해 주신 소문난떡집에 감사드린다"라며 "앞으로도 지속적인 홍보를 통해 더 많은 행복나눔가게를 발굴해 더 따뜻한 동네가 되기를 노력하겠다"고 말했다.
노원동 행복나눔가게는 소외계층의 복지증진을 위해 지역주민이 물품이나 서비스를 정기적으로 기부하는 사업으로 식사지원, 미용쿠폰, 안경 등 17개 업체와 협약을 체결해 나눔 문화 활성화에 앞장서고 있다.
영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
