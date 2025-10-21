전북보건환경연구원, 수입 농산물 대상 '잔류농약' 검사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 7일까지…고추·당근·바나나 등 품목

전북보건환경연구원이 오는 22일부터 내달 7일까지 도내에 유통 중인 수입 농산물을 대상으로 잔류농약 안전성 정밀검사를 실시한다.

21일 전북보건환경연구원에 따르면 최근 국내로 유입되는 수입 농산물 물량이 지속적으로 증가하면서 지난해 기준 수입량은 총 1,938만 t에 달했으며, 이에 따라 통관 단계에서 잔류농약 기준 초과로 부적합 판정을 받는 사례도 함께 늘어나는 추세다.

이번 검사에서는 공영도매시장, 대형마트 등 주요 유통 거점을 중심으로 고추, 당근, 바나나 등 수입량이 많거나 부적합 빈도가 높은 품목을 선정해 345종의 잔류농약 성분에 대해 정밀 분석을 진행한다.

검사 결과 잔류농약 기준을 초과한 농산물이 확인될 경우, 관련 행정기관에 즉시 통보하고 해당 물품은 신속하게 압류 및 폐기 조치된다.





전경식 전북보건환경연구원장은 "수입 농산물은 생산국의 농약 사용 기준이 국내와 다를 수 있기 때문에 정밀한 검사가 필수적이다"며 "앞으로도 도민이 안심하고 소비할 수 있도록 수입 농산물에 대한 안전 관리를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





