케어닥, 운영형 시니어하우징 PF로 310억 유치

시니어하우징 투자 물꼬

양로시설 PF 모델 새 기준 제시

케어닥은 프리미엄 시니어하우징 브랜드 '케어홈 프리미오'를 통해 운영 사업에 기반한 시니어하우징 PF(프로젝트파이낸싱)를 유치, 총 310억원 규모의 투자 자금을 확보했다고 21일 밝혔다.

이번 투자는 시니어하우징 운영 수익 구조에 주목해 금융권의 투자를 이끌어낸 사례다. 케어닥은 투자를 견인한 핵심 요인은 자사 시니어하우징 분야 사업 역량이라고 설명했다. 케어닥은 국내 시니어 케어 기업 중에서도 선도적으로 시니어하우징 개발 및 운영 전반의 역량을 갖추고 시장 입지를 다져왔다. 단순 분양을 넘어서 고품질 케어와 주거 서비스에 집중한 운영 시스템이 고유의 경쟁력으로 꼽힌다. 주관사인 현대차증권은 이러한 케어닥 시니어 주거 운영사업 모델의 안정적 수익성을 높게 평가해 PF 조성을 주도했다.

케어홈 프리미오 수원점

PF 대상 사업인 케어홈 프리미오는 케어닥이 새롭게 선보이는 하이엔드형 시니어하우징 브랜드다. 대표 시니어 주거 브랜드인 '케어홈'에서 한 단계 업그레이드된 모델로, 노년기 삶의 질을 높일 수 있는 맞춤형 프리미엄 시설 구현에 초점을 맞췄다. 시니어 친화적 구조 설계와 디자인은 물론 사물인터넷(IoT) 기술과 헬스케어 솔루션을 접목한 운영 시스템, 세분화된 서비스 구성 등 차별화된 고품질 주거 환경을 목표로 하고 있다.

해당 사업은 케어홈프리미오권선1호, 케어홈프리미오권선2호 등 산하 시행 법인이 주도하고, 시니어하우징 운영 전문사 케어오퍼레이션이 운영을 맡아 케어닥만의 노하우로 개발 및 운영 전 과정을 직접 관리한다. 현재 경기도 수원시 권선구 권선동에서 지하 1층, 지상 4층 규모로 개발이 진행 중이다.





박재병 케어닥 대표는 "성공적인 PF 체결을 통해 그동안 시니어 케어 시장에서 축적해온 운영 역량을 인정받게 됐다"며 "이번 PF가 시니어하우징 시장의 저변 확대에 기여하는 동시에 향후 양로시설 PF의 새로운 가능성을 입증하는 계기가 될 수 있기를 기대한다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

