수출 통제 여파…中, 대미 희토류 영구자석 수출량 29% 감소

희토류 규제 강화에

전월보다 수출량 감소

美, EU 등 동맹 연대 통해 돌파구 모색

중국의 지난달 대(對)미국 희토류 영구자석 수출량이 전월 대비 29%가량 줄어든 것으로 나타났다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 21일 보도했다.

SCMP에 따르면 중국 해관총서(세관) 집계 결과, 9월 수출량은 420.5t으로 8월보다 28.7% 줄었다. 이는 이달 9일 중국이 희토류에 대한 추가 수출통제를 단행하기 전 통계로, 중국의 대미 희토류 영구자석 수출은 지속해서 줄어들 것으로 예상된다. 란타넘족 원소와 스칸듐, 이트륨 등 희토류 원소를 합금으로 만든 희토류 영구자석은 전기자동차, 풍력발전기, 엘리베이터, 드론, 스마트폰, 에어컨 등에 쓰이는 핵심 부품이다.

중국은 지난 4월4일 희토류 17종 가운데 중 희토류 7종의 수출 재개 대가로 대미 희토류 수출 압박을 완화했다가 다시 강화하는 추세다. 중국은 이달 9일 사마륨, 디스프로슘 등 희토류를 추가로 수출 통제 대상에 포함했으며, 해외에서 생산된 제품도 중국산 희토류가 0.1%라도 포함돼 있거나 중국의 정제 가공 기술을 이용한 경우 중국 정부로부터 수출 허가를 받도록 했다. 중국은 오는 12월부턴 중국 기술을 사용해 중국 외부에서 생산된 희토류 제품에 대해서도 수출 통제 대상으로 삼는다고 밝혔다.

중국의 희토류 수출 통제 조치는 글로벌 공급망에 타격을 입혔으며 지난 6월 글로벌 자동차기업인 포드는 미국 내 생산라인을 일시 중단해야 했다고 SCMP는 전했다.





중국이 희토류로 압박하자 미국은 유럽연합(EU) 등 동맹과의 연대를 통해 돌파구를 모색하고 있다. 스콧 베선트 미 재무장관은 "중국은 신뢰할 수 없는 파트너"라면서 동맹과 협력해 희토류 공급망 위기를 극복하겠다고 강조한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

