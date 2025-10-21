공주 어르신 200명에 '사랑의 푸드박스' 전달…3년째 이어진 따뜻한 동행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공주맘들의사랑방·국민건강보험공단·주은라파스 등 민관 협력, 영양·생활 맞춤형 복지 실현



충남 공주 지역의 어려운 어르신들에게 '한 끼의 온기'를 전하기 위한 푸드박스 나눔이 21일 국민건강보험공단 공주지사에서 열렸다.

공공기관과 민간단체가 손을 맞잡고 200명의 어르신에게 영양식품과 케어용품을 전달하며, 3년째 이어온 '사랑의 푸드박스' 캠페인은 지역 돌봄의 대표 모델로 자리매김하고 있다.

'사랑의 푸드박스' 나눔 행사는 단순한 물품 지원이 아닌, 식사조차 챙기기 어려운 고령층의 현실을 반영한 '맞춤형 복지 프로젝트'다.

이 행사는 공주 지역 복지 사각지대를 줄이기 위한 민·관 협력의 모범사례로 평가받고 있다.

푸드박스에는 동전육수, 참치캔, 현미누룽지, 오디즙, 팥빵, 김, 단백질음료, 실버영양죽, 국수, 미숫가루, 두부과자 등 11종의 식재료가 담겼다.

특히 올해는 어르신들의 건강을 고려한 '케어세트'(파스·미끄럼방지 양말·마스크·손수건 등)도 함께 구성돼 눈길을 끌었다.

금승원 대표(네이버카페 공주맘들의사랑방 매니저)는 "사랑의 푸드박스는 단순한 나눔이 아닌, 어르신들에게 '삶의 힘'을 전하고자 시작된 프로젝트"라며 "공공의 손길이 닿지 않는 곳까지 지역의 따뜻한 연대가 퍼져나가길 바란다"고 말했다.





이웅재 주은라파스 이사장은 "공주 지역사회에 소외되는 곳 없이 사랑의 온기가 스며들길 바란다"며 "민관이 함께 만들어가는 복지의 선순환이 계속되길 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

