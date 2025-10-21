시흥 매화동에 27일부터 수요응답형 '똑버스' 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신천역~매화산단~경기자동차과학고

실시간 수요 대응해 최적 경로로 이동

경기도 시흥시는 오는 27일부터 매화동 일원에서 수요응답형 교통(DRT)인 '똑버스'를 운행한다고 21일 밝혔다.

시흥시가 오는 27일부터 매화동 일원에서 운행하는 똑버스. 이용자 수요를 기반으로 실시간 최적 경로를 택해 운영하는 수요응답형 교통(DRT) 수단이다. 시흥시 제공

AD

똑버스는 경기도가 시행 중인 DRT 버스로, 운행 경로가 고정된 기존 노선버스와 달리 이용자의 수요를 기반으로 실시간 최적 경로를 따라 탄력적으로 운행한다.

시는 매화동 주민들의 출퇴근 및 경기자동차과학고, 매화고 학생들의 등하교 교통편의를 개선하기 위해 똑버스를 운행키로 했다고 설명했다.

운행 노선은 신천역~매화동~매화산단~경기자동차과학고다. 특히 매화산단 근로자의 출퇴근 시간과 매화고, 경기자동차과학고 등하교 시간대에는 차량을 집중적으로 배차할 예정이다.

운행 시간은 오전 6시부터 오후 10시 30분까지며, 호출 마감 시간은 오후 10시 10분이다. 노선에는 쏠라티 5대가 투입된다.

요금은 경기도 시내버스 일반형 요금인 1650원이며, 수도권 통합환승 할인, 청소년 할인, 조조할인, 영유아 요금면제 등의 할인 혜택이 제공된다.

시는 이달 말까지 똑버스를 무료로 시범운영한 뒤 다음 달 1일부터 정식 운행할 예정이다. 탑승객은 똑버스 호출 앱인 '똑타' 또는 전화(1688-0181)로 사전 예약 후 이용하면 된다.





AD

임병택 시흥시장은 "똑버스 운행으로 매화동 주민들의 대중교통 이용 편의가 개선될 것으로 기대된다"라며 "앞으로도 시민 중심의 교통 행정을 지속해서 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>