[오늘의신상]버거킹과 삼양식품의 만남…'크리스퍼 불닭·양념 치킨' 출시

삼양식품 불닭소스 패티에 입혀

버거킹이 삼양식품의 '불닭소스'와 매콤달콤한 양념 치킨소스를 활용한 신제품 '크리스퍼 불닭 치킨'과 '크리스퍼 양념 치킨' 2종을 선보인다고 21일 밝혔다.

'크리스퍼 불닭 치킨'은 전 세계에 'K-스파이시' 열풍을 일으킨 삼양식품의 '불닭소스'를 두툼한 치킨 패티에 입혀 강렬한 매운맛을 선사한다. 함께 선보이는 '크리스퍼 양념 치킨'은 매콤달콤한 추억의 한국식 양념소스를 듬뿍 담아 한국에서만 맛볼 수 있는 '양념치킨'의 매력을 버거로 옮겨왔다. 두 제품 모두 크리스퍼의 시그니처인 100% 통닭가슴살을 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 살렸다. 단품 5900원, 세트 7900원이다.

버거킹 '크리스퍼 불닭·양념 치킨'. 버거킹

버거킹은 이번 신제품 출시를 앞두고 서울 광화문 일대에서 '한국맛' 캠페인 티저 광고를 선보이고 있다. 광고판을 가득 채운 단청 무늬와 붓글씨로 표현한 빨간색 '한국맛' 세 글자는 한국인의 '맵부심'을 자극하며, 직장인은 물론 외국인 관광객들의 눈길도 사로잡는 중이다.

버거킹 관계자는 "이번 신메뉴는 한국을 대표하는 매운맛을 버거킹만의 과감한 방식으로 재해석한 메뉴"라며 "'불닭소스'의 중독적인 매운맛과 양념치킨으로 익숙한 맛에 크리스퍼 치킨의 바삭한 식감을 더해, 강렬하면서도 누구나 즐길 수 있는 K-스파이시 경험을 제안하고자 했다"고 말했다.





'크리스퍼 불닭 치킨'과 '크리스퍼 양념 치킨'은 전국 버거킹 매장에서 오는 23일부터 내년 2월4일까지 한정 판매되며, 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

