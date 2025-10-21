현대건설, 사우디 플랜트 협력사 협력 강화 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대건설은 20일 사우디아라비아에서 수행하는 플랜트 프로젝트 협력사 7곳과 협력을 강화하는 내용을 담은 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

MOU 상대는 히타치에너지 KSA(초고압 가스절연개폐장치), 플로우서브 알루사이드(펌프설비), 요코가와 사우디(분석기), 레다 해저드 컨트롤(방화·안전 및 보안 솔루션), AVK SVM(산업용 밸브), 페트라(냉난방공조설비), 사우디 디젤(디젤 발전기) 등 핵심 기자재 공급업체다. 현대건설은 사우디 정부의 '비전 2030' 핵심 인프라 사업과 아람코의 중장기 성장 프로젝트 나맷 프로그램의 건설 EPC 부문 협력사다. 향후 현지에서 발주될 대형 석유화학 플랜트 부문 일감을 확보하기 위해 현지화 전략이 필요하다고 판단해 주요 협력업체를 선정했다.





AD

현대건설은 "우수 협력사 제도를 해외 기업으로 확대해 글로벌 동반성장 체계를 구축하는 첫 시도"라며 "현지 특성에 맞는 뛰어난 실적과 역량을 보유한 유력 기업과의 파트너십을 강화하겠다"라고 전했다.

이한우 현대건설 대표(왼쪽 네 번째)와 사우디 전략 협력사 7곳 대표가 20일 서울 그랜드하얏트호텔에서 협약식 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

AD





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>