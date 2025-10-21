보령 가축분뇨처리시설, 전국 '최우수 시설' 선정…환경관리 모범 도시 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국환경공단 평가서 전국 최고 등급 영예…"230톤 하루 처리, 체계적 관리·친환경 운영 돋보여"

충남 보령시가 '친환경 도시'로서의 위상을 입증했다.

보령시는 가축분뇨공공처리시설이 한국환경공단이 주관한 '2024년 기술진단 완료시설 운영관리평가'에서 분뇨·가축분뇨 부문 전국 최우수 시설로 선정된 것이다.

21일 시에 따르면 가축분뇨공공처리시설은 체계적인 운영관리와 효율적인 처리 시스템, 환경기초시설 관리 역량을 높은 평가 받았다.

또 보령시 전역 축산농가에서 발생하는 가축분뇨를 하루 230톤 처리하는 중추적 시설로, 안정적인 처리체계와 운영 효율성, 철저한 환경관리로 높은 점수를 받았다.

한국환경공단은 전국 89개 공공하수도 및 공공환경시설 중 기술진단 완료시설을 대상으로 운영관리 적정성을 평가했다.

평가는 ▲서류심사 ▲현장평가 ▲심의위원회 심사 등으로 이뤄졌다.

시는 이번 성과를 계기로 지역 환경보전과 자원 선순환을 강화하는 지속가능한 시스템 구축에 속도를 낼 방침이다.





시 관계자는 "이번 최우수 시설 선정은 공공처리시설 전반의 관리 역량을 인정받은 결과"라며 "농가와 주민 모두가 신뢰할 수 있는 친환경 도시로 거듭나겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

