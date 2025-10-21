맘스터치, 세 번째 드라이브 상권 매장 '전주효자DI점' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전라 지역 첫 직영점

강원도 등 추가 DT·DI 매장 오픈 예정

맘스터치가 세 번째 드라이브 상권 매장이자 전라 지역 첫 직영 매장인 '맘스터치 LAB 전주효자DI점(이하 전주효자DI점)'을 오픈했다고 21일 밝혔다.

전주효자DI점은 '드라이브 인'(Drive in) 콘셉트를 전면에 내세운 DI 매장으로, 지난해 10월 안양 석수역 DT점, 올해 6월 제주 오라이동 DT점에 이어 맘스터치가 선보이는 세 번째 드라이브 상권 점포다. 맘스터치는 기존 도심 대형 오피스, 랜드마크급 관광 상권 등 수도권 중심의 전략 매장 출점과 함께 전라, 제주, 강원 등 지방권에서도 DT, DI 매장 오픈을 통해 새롭게 차량 이용객 수요를 창출하고 있다.

맘스터치 LAB 전주효자DI점 전경. 맘스터치

전주효자DI점은 대학가·주거지·업무 지구가 혼합된 입지로 출퇴근하는 직장인 및 주말 나들이를 나온 가족 등 다양한 고객층을 확보할 수 있는 교통 요지에 자리 잡고 있다. 주요 간선도로와 인접해 차량 유동량이 많으며 넓은 주차 공간을 확보해 차량 이용 고객의 접근성이 뛰어나다. 매장 내부는 1, 2층 포함 약 80석 규모에 1인석부터 4인석까지 다양한 좌석 타입을 배치했다.

맘스터치는 전주효자DI점을 버거, 치킨, 피자를 모두 제공하는 'QSR(Quick Service Restaurant) 플랫폼'형 DI 매장으로 운영한다. 시그니처 버거인 '싸이버거'부터 MZ 대세 치킨 '핫치즈빅싸이순살', 특제 소금빵도우로 만든 겉바속쫄의 '바삭 옥수수 통새우 피자'까지 맘스터치의 다양한 베스트 메뉴를 빠르게 제공하며, 차 안에서도 간편히 즐길 수 있는 조각 피자까지 더해 메뉴 선택의 폭을 넓혔다.





맘스터치 관계자는 "전주효자DI점은 차량 기반 외식 수요가 높은 지방권에서 맘스터치가 처음으로 도입하는 '드라이브 인' 매장"이라며 "차 안에서 버거·치킨·피자를 모두 경험할 수 있는 맘스터치만의 'QSR 플랫폼' 경쟁력을 바탕으로 과거 맘스터치가 진출하지 않았던 드라이브 상권에서 빠르게 고객 접점을 확대해나갈 것"이라고 말했다.





