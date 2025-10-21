현대로템, 이라크도 있고 루마니아도 있다[클릭 e종목]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EU 재무장에 K2 핵심

현대로템이 유럽연합(EU) 국가들의 재무장 열풍의 수혜를 받을 것이라는 전망이 나온다.

21일 다올투자증권은 이같은 배경에 현대로템의 목표주가 31만원, 투자의견 '매수'를 유지했다. 이날 오전 10시53분 기준 현대로템 주가는 21만2000원이다.

앞서 현대로템은 2022년 폴란드와 K2전차 180대를 수출하는 4조5000억원 규모 1차 실행계약(EC1)을 맺었다. 이후 올해 2차 실행계약(EC2)으로 GF 117대, PLF 63대에 개발비와 탄 및 군수지원까지 8조9000억원 규모 계약도 체결했다. 2027년까지 실적이 담보되는 구조다.

폴란드 현지 조립공장 덕분에 EC3~EC5 계약도 진행될 가능성이 높다고 봤다. 이에 따라 2년 마다 대형 계약을, 그리고 2033년까지 일감을 확보한 셈이다.

K2 도입 국가가 늘어나면서 사상 최대 실적의 규모가 더욱 커질 것이라는 전망이 나온다. 이라크에 9조원 규모로 250대를 도입하고, 루마니아에도 216대+76대 형태의 11조원 규모 계약을 체결할 것으로 전해졌다.





최광식 다올투자증권 연구원은 "현대로템의 주력전차인 K2 MBT는 EU의 재무장에서 중요한 무기체계 중 하나로 꼽힌다"며 "영국국제전략문제연구소(IISS)는 EU가 조달해야 하는 MBT 규모를 600대로 제시했고, 미군이 북대서양조약기구(NATO)에서 철수할 때 빠지는 MBT도 87대 규모라 현대로템의 폴란드 공장이 K2 유럽 확산에 어떤 역할을 해낼지 주목된다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

