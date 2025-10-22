본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

이현주기자

손선희기자

입력2025.10.22 06:30

시계아이콘02분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

[북극, 패권의 新항로]④
북극항로 경제성 커지자 북극서클서 본격 논의
북동항로는 상용화 빠르지만 러시아 리스크
서방권 주축으로 북서항로 개척 움직임도

지구온난화로 빙하가 녹으면서 북극항로의 경제성이 부각되자 북극의 세 개 항로 개척을 둘러싼 논의가 2025 북극서클 총회의 화두로 떠올랐다. 매년 10월 아이슬란드에서 개최되는 북극서클 총회는 북극을 둘러싼 다양한 주제를 다루는데, 올해는 지난해와 비교해 북극항로를 다루는 세션들이 눈에 띄게 늘어났다.


북극항로는 러시아 영해를 지나는 북동항로, 캐나다 북부 연안과 가까운 북서항로 그리고 북극 공해를 가로지르는 북극횡단항로 등 세 경로로 나뉜다. 아시아에서 유럽으로 해상 운송을 할 경우 북극항로를 이용하면 기존 40일가량 소요되는 수에즈 운하 경로 대비 10일 이상 운송 시간을 줄일 수 있어 경제적 효과가 발생한다. 해상 운송에 있어 시간 절약은 곧 비용 절감을 의미한다.

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전
AD

북극항로 '세 개의 길'

세 노선 가운데 여름철 상시 운영이 가능한 항로는 러시아 인근의 북동항로뿐이다. 최근 중국이 빙상 실크로드의 새로운 장을 열었다면서 화물선이 20일 만에 영국 항구에 도착했다고 선전한 것도 북동항로다.

누적된 운항 경험이 가장 많고 실현 가능성이 높은 북동항로의 치명적 단점은 러시아라는 ‘문지기’가 있다는 점이다. 우크라이나를 상대로 전쟁을 일으켜 국제사회의 제재를 받는 러시아와 손잡기는 쉬운 일이 아니다. 언제든 안보 이슈가 불거질 수 있다는 불안감도 크다.


이 같은 이유로 올해 총회에서는 러시아의 간섭을 피해 미국과 캐나다 영해를 지나는 북서항로가 대항마로 주목받았다. 북극서클 총회 개막 이튿날인 지난 17일(현지시간) ‘북서항로 관리 전략' 세션의 발표자로 나선 메이드 트레드웰(Mead Tradewell) 킬락 LNG 최고경영자(CEO)는 "국제공항이 전 세계 무역을 지원하듯, 북극항로는 글로벌 서비스 인프라로 봐야 한다"고 주장했다.


그러면서 캐나다 북부 해역을 따라 대서양과 태평양을 잇는 북서항로의 개발이 필요한 시점이라고 강조했다. 그는 "지금 당장 대규모 상업 운항을 할 수는 없겠지만, 지금 제대로 된 체계를 세우지 않으면 때를 놓치게 될 것"이라고 경고했다.


북서항로 개척을 위해서는 미국과 캐나다가 과거 세인트로렌스 수로 관리청을 공동으로 설립했던 것처럼 범국가적 협력이 필요하다고 트레드웰 CEO는 강조했다. 세인트로렌스강 유역은 북아메리카 교역의 주요 통로로, 100개 이상의 해운 도시와 연결돼 연간 1조달러 규모의 미국과 캐나다 무역을 가능케 했다. 트레드웰 CEO는 "북극에서의 선박 운항은 안전하고 보안이 확보되며 신뢰할 수 있어야 한다는 것이 미국의 기본 정책"이라면서 "미 상원에서는 미국과 캐나다의 북극해상로 공동 관리를 위한 법안을 발의했지만, 아직 실행되지는 못했다"며 아쉬움을 토로했다.


북서항로는 현재 대부분 빙하로 덮여있어 실제 뱃길이 상용화되기까지 길게는 수십 년의 시간이 걸릴 것으로 학계는 전망한다. 고도화된 쇄빙 기술력이 충분히 뒷받침돼야 한다. 그럼에도 러시아의 간섭이 심한 북동항로와 달리 지정학적 리스크가 거의 없다는 점이 최대 장점으로 꼽힌다.


캐나다 조선기업도 이를 내세워 ‘북서항로 세일즈’에 가세했다. 세션에 참여한 캐나다 기업 데이브(Davie)사의 폴 배럿(Paul Barrett) 최고커뮤니케이션책임자(CCO)는 "데이브는 전체 조선 중 90% 이상을 대형 쇄빙선으로 건조하고 있다"며 "이는 단순한 산업 부활이 아니라 북미 조선 역량을 되살리는 중요한 전환점"이라고 설명했다. 그러면서 "북서항로 관리는 누가 영유권을 주장하느냐가 아니라 누가 안전하고 지속가능하게 운항할 수 있느냐의 문제"라며 러시아 영해를 지나는 북동항로와의 차별성을 강조했다. 데이브 조선그룹은 최근 미국-핀란드와 3자 조약을 맺고 쇄빙선을 만들고 있다.


북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전 2025 북극서클총회가 열린 아이슬란드 레이캬비크 하르파 콘서트홀 로비에 참석자들이 모여 있다. 중앙 전광판에는 녹아 떨어진 빙하조각 위에 갇힌 북극곰의 모습이 비춰지고 있다. 손선희 기자

세 개의 노선 가운데 북극점 공해를 지나는 북극횡단항로는 현재로서는 이상적 루트일 뿐, 단단한 빙하로 덮여 있어 가까운 시일 내 상용 가능성은 거의 없다. 다른 두 항로에 비해 관련 연구도 초기 단계다. 러시아나 미국, 캐나다 등 그 어떤 국가의 간섭도 피할 수 있는 노선이나, 국제사회는 이 지역에서의 경제활동을 자제하고 '공공재'로 보존하자는 논의가 시작되는 분위기다. 이미 북극해 공해상에서의 불법 조업을 방지하고 과학연구를 수행하기 위한 '비규제 어업 방지 협정(CAOFA)'이 2021년 6월 발효, 한국도 당사국으로서 참여하고 있다.


총회에서도 중앙 북극해를 활용한 북극횡단항로의 상용화는 시기상조라는 의견이 지배적이었다. 18일 미국 싱크탱크 랜드(RAND)연구소 소속 스콧 스티븐슨(Scott Stephenson) 선임 연구원은 북극횡단항로 관련 세션에 참석해 "기후 모델 시뮬레이션을 활용해 분석한 결과 중앙 북극해는 여전히 대부분 빙하로 덮여 있다"며 "연중 항해나 경제 활동은 불가능한 상황으로, 현실적으로 지속적인 접근은 어렵다"고 말했다.

북극항로 개척과 함께 커지는 안보 우려

북극항로를 통한 경제적 가능성이 부각되면서 안보 우려를 제기하는 목소리도 커지고 있다. 북극권의 핵심 국가인 러시아가 우크라이나와 전쟁을 벌여 '반(反)러 연대'가 형성됐고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 연초 취임 직후 덴마크령인 그린란드를 향한 야욕을 드러내면서 지정학적 긴장감이 급격히 확대됐다. 덴마크는 최근 그린란드 지역의 방위비를 대폭 증액하는 등 방어 태세를 강화하고 있다.


애비 팅스태드(Abbie Tingstad) 미국 해안경비사관학교 북극연구교수는 "북극은 여전히 군사 안보적 전략 공간이지만 그 활동 양상은 점점 복합적이고 다각적인 형태로 변화할 것"이라며 "북극의 군사적 논의는 군사력 증강의 관점이 아니라 인프라 보호, 거버넌스 지원, 복합적 위험 관리의 관점에서 접근할 필요가 있다"고 지적했다.


크세니아 바흐루셰바(Ksenia Vakhrusheva) 벨로나 환경 투명성 센터 프로젝트 매니저도 "북극항로는 단순한 해상 운송로가 아니라 러시아가 북극에서 자원을 채굴·수출하고 지배권을 강화하려는 포괄적 복합 시스템"이라며 "북극항로 개발이 성공한다면 러시아는 더 큰 경제·정치적 영향력을 얻게 될 것"이라고 경고했다.


북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전 지난 18일(현지시간) '2025 북극서클총회'가 열린 아이슬란드 레이캬비크 하르파 콘서트홀 앞에서 환경운동가들이 북극지역 개발에 반대하는 가두 캠페인을 벌이고 있다. 손선희 기자

한편 세계 각국의 북극항로 개척 움직임이 빨라지자 기후환경 전문가들의 반대도 거세지고 있다. 제임스 갬블(James Gamble) 퍼시픽 환경단체 북극 프로그램 선임이사는 "해운 산업은 가장 오염이 심한 화석연료인 중유를 사용하는데, 여기서 배출되는 오염물질인 '검은 탄소(Black Carbon)'는 북극항로 사용을 매우 문제적으로 만든다"고 지적했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이어 "검은 탄소의 온난화 효과는 20년 평균 기준으로 이산화탄소보다 약 1500배나 강력하다"며 "검은 탄소가 눈과 얼음 위에 쌓이면 표면이 어두워져 더 많은 열을 흡수하게 되고 그 결과 해빙 속도가 가속화된다"고 우려했다. 그러면서 "북극을 통과하는 화물 중 정말로 중요한 화물은 많지 않다"며 "북극 지역 사회의 보급품을 제외하면, 대부분은 굳이 이런 민감한 지역을 통과할 필요가 없는 화물들"이라고 반대 의견을 펼쳤다.




레이캬비크(아이슬란드)=이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
레이캬비크(아이슬란드)=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1915:12
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나

    미국 중앙은행이 양적 긴축(QT·시중 유동성 축소) 중단을 예고한 가운데 우리 정부는 부동산시장 과열을 막기 위해 대출 규제와 규제지역 확대 카드를 꺼내 들었다. 집값의 가장 큰 변수인 유동성 회복이 본격화되기 전에 부동산 시장을 차단하겠다는 선제 조치지만, 실제 효과를 거둘지는 미지수다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동 자금이 금리 인하 기조 속에 규제 사각지대인 오피스텔 등 수익형 부동산 시장으로 대거 유

  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강 벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

이슈
금융현미경
  • 25.10.2206:10
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망…"막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망…"막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다

    #대기업에 다니는 직장인 이정훈(37·가명)씨는 최근 2금융권 주택담보대출을 알아보고 있다. 지난 12일 서울 강서구 소재 아파트를 계약한 이씨는 10·15 대책 전에 막차를 탔지만, 1금융권에서는 대출난민 처지다. 이씨는 "대출상담사가 보험사 주담대를 권유했다"며 "2금융권도 언제 막힐지 모르니 일단 될 때 받아야 하나 고민 중"이라고 말했다. 정부가 연달아 대출 규제 정책을 펼치면서 연말 대출 한파가 예상된다. 주요 시

  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기