메가데이타코리아, AIT-E와 맞손… AI 데이타센터 고열 국산기술로 제어한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽 AIT-E 장민지 대표이사, 메가데이타코리아 강영성 대표이사

AD

㈜메가데이타코리아(대표 강영성 / 원주데이터센터)는 AIT-E㈜(대표 장민지)와 AI 데이터센터의 효율 향상과 에너지 절감을 위한 복사냉각 기술 실증 및 국산화 협력 MOU를 체결했다.

AIT-E는 20년간의 연구 끝에 기존 공기·냉매 중심의 방식을 넘어서는 '복사 + 다차원 유로 설계' 기술을 완성했다. 이를 통해 GPU·CPU 표면의 온도를 최대 33℃ ~ 최소 50℃로 제어하며, 냉각효율(PUE)을 1.08 이하로 낮췄다.

AIT-E의 기술은 단순히 온도를 낮추는 것이 아니라, 연산속도 자체를 끌어올리는 냉각 기술이다. 기존 데이터센터는 고열로 인해 GPU 클럭이 자동 제한되지만, AIT-E의 복사냉각 시스템은 최대 성능의 95~100%를 지속 유지할 수 있다. 특히 해당 복사냉각 시스템은 AI 서버의 고발열 문제를 해결함과 동시에 국가 전력망 안정화, 에너지 효율, 탄소 감축 등 국가 차원의 전략 과제에 직접 기여할 수 있다.

㈜메가데이타코리아 강영성 대표는 "이번 프로젝트는 단순한 냉각 실험이 아닌, 대한민국의 AI 산업이 세계와 경쟁할 수 있느냐를 가르는 결단이다"라며, "AI의 두뇌는 세계가 만들지만, 그 체온과 연산속도를 안정시키는 기술은 우리가 만들 수 있다. 이번 공동개발은 단순한 실증이 아닌, 국산 기술을 세계 시장 수준으로 끌어올리는 과정이 될 것"이라고 강조했다.

AIT-E㈜ 장민지 대표는 "20년의 집념 끝에 열을 식히는 기술이 아니라 AI의 속도를 설계하는 기술을 완성했다"고 자신감을 나타냈다.





AD

이번 AIT-E와 메가데이터코리아의 협력은 AI 연산속도를 극대화하는 최초의 국산 열제어 시스템으로 평가된다. AIT-E는 원주 실증을 시작으로 EVA(전기차), ESS(에너지저장장치), ZEB(제로에너지빌딩), SMR(소형모듈원전) 등 고열 제어가 필요한 전 산업 분야로 기술을 확장 중이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>