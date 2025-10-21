의정부시, 국가데이터처와 2025 인구주택총조사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 국가데이터처(옛 통계청)와 함께 오는 22일부터 11월 18일까지 '2025 인구주택총조사'를 실시한다.

의정부시, '2025 인구주택총조사' 포스터. 의정부시 제공

인구주택총조사는 5년 주기의 국가 지정 통계조사다. 대한민국 영토 내 거주하는 인구와 주택의 규모 및 특성을 파악해, 국가 정책 수립과 평가, 학술연구, 기업 경영 등에 활용할 기초자료를 마련하기 위해 실시한다.

조사는 2025년 11월 1일 0시를 기준으로, 대한민국 영토 내에 상주하는 내외국인 중 20% 표본으로 추출된 가구를 대상으로 한다. 의정부시는 총 3만9323가구와 사회·기숙시설 97개소가 조사 대상이다.

조사 항목은 ▲성명 ▲직업 ▲점유 형태 ▲거주 기간 ▲자전거 보유 여부 등 42개 항목과 행정자료 등으로 대체되는 13개 항목을 포함해 총 55개 항목으로 구성된다.

조사 효율성과 시민 편의를 높이기 위해 22일부터 인터넷, 모바일, 전화 등 비대면 조사가 우선 시행된다. 표본 가구에 발송된 조사안내문의 QR코드를 활용해 참여할 수 있고, 인구주택총조사 누리집에 접속하거나 전용 콜센터를 통한 참여도 가능하다.

10월 31일까지 비대면조사에 응답하지 않은 가구에 대해서는 11월 1일부터 18일까지 조사원이 직접 방문해 면접조사를 진행한다.

시는 원활한 조사 수행을 위해 9월 29일부터 10월 2일까지 방문조사를 담당할 조사원을 대상으로 ▲조사 지침 및 절차 이해 ▲태블릿PC를 활용한 조사 실습 ▲응답자 응대 요령 ▲안전사고 예방 및 대응 방법 등 실무능력을 높이기 위한 집합교육을 실시했다.





김동근 시장은 "올해는 인구주택총조사 시행 100주년을 맞이하는 뜻깊은 해"라며 "하나하나의 응답이 대한민국에 좋은 답이 될 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

