김원이, 민주당 전남도당위원장 출마 선언

"경제위기 돌파·민생 살릴 힘 있는 일꾼"

김원이 더불어민주당 의원.

더불어민주당 김원이 의원(목포시)이 21일 오전 민주당 전라남도당위원장 출마를 공식 선언하며 본격적인 경선 행보에 나섰다.

김 의원은 출마 선언문을 통해 "전라남도는 지금 경제위기와 민생위기로 이중고를 겪고 있다"며 "이재명 정부와 머리를 맞대고 전남의 이익을 관철시킬 힘 있는 일꾼이 필요하다"고 강조했다.

그는 "국민주권정부 출범 이후 전남은 대전환의 기회를 맞고 있다"며 ▲해상풍력 기반 RE100 산업단지 조성 ▲전남권 국립의대 설립 ▲이차전지·소부장 특화단지 구축 ▲첨단소재·우주항공 산업 육성 등을 전남 발전의 핵심 과제로 제시했다.

또 "동부권 석유화학·철강 산업 위기에는 정부의 적극적 지원이 필요하다"며 "서부권 재생에너지와 동부권 산업을 융합해 위기를 기회로 만들겠다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 간사로 쌓은 경험을 바탕으로 해법을 제시하겠다"고 밝혔다.

정치 현안에 대해서는 "내란은 아직 끝나지 않았다. 전남이 중심에 서서 내란세력을 완전히 종식시켜야 한다"며 "내년 지방선거 압승을 통해 이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다"고 말했다.





김 의원은 "공정하고 투명한 공천을 약속한다"며 "예산·입법·정책·정무 경험을 두루 갖춘 준비된 일꾼으로, 전남의 민생을 살리고 경제 현안을 해결하겠다"고 포부를 밝혔다.





