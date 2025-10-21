"환절기 피부엔 레티놀·PDRN"…화해, 9월 인기 성분 공개

레티놀 1위…PDRN·나이아신아마이드 뒤이어
판테놀·병풀 등 저자극 케어 선호 경향 뚜렷
뷰티 플랫폼 화해가 9월 성분 검색 데이터를 분석해 환절기 피부 고민 완화를 돕는 '화해 추천 뷰티템'을 공개했다.
21일 화해에 따르면 지난달 가장 검색이 많이 된 성분은 레티놀(3712회)이었다. 뒤이어 PDRN(2469회), 나이아신아마이드(2159회), 마데카소사이드(1999회) 순으로 검색량이 많았다. 화해는 "늦더위와 큰 일교차로 피부가 쉽게 예민해졌던 9월에는 피부 재생과 톤 개선, 탄력 관리에 효과적인 성분 검색이 활발했다"고 설명했다.
즐겨찾기 성분 순위에는 건조와 민감 증상 완화에 도움이 되는 판테놀, 알란토인, 병풀추출물 등이 상위권에 포함되며 피부 자극을 최소화할 수 있는 성분 중심의 저자극 케어 선호 경향이 나타났다.
이를 바탕으로 화해는 960만건의 실사용자 리뷰 및 자체 데이터를 기반으로 환절기 피부 관리에 적합한 제품을 추천했다.
지금 뜨는 뉴스
손아림 화해글로벌 PO는 "앞으로도 국내 최대 규모의 성분 데이터를 기반으로 정확한 제공해 소비자가 보다 쉽게 적합한 제품을 고를 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>