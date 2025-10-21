동해시 "배움으로 여는 새로운 일상"…'평생학습 그리고 책 축제' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일~26일 동해웰빙레포츠타운 일원서

강원도 동해시는 배움으로 성장하는 성장형 평생학습 도시로서의 면모를 선보이고자 교육과 문화, 체험이 어우러진 제6회 동해시 평생학습 그리고 책 축제를 오는 25일, 26일 양일간 동해웰빙레포츠타운 및 동해시청소년센터 일원에서 개최한다.

제6회 동해시 평생학습 그리고 책 축제 포스터. 동해시 제공

AD

올해로 6회를 맞는 이번 축제는 '평생학습을 통해 새로운 일상을 만나다'를 주제로 배움과 나눔이 선순환되는 평생학습 및 독서문화 성과 공유의 장을 마련하여 시민 참여형 프로그램 확대와 스토리와 테마가 있는 축제장 구성을 위해 평생학습 관련 대표 축제 연계 추진을 통해 콘텐츠 완성도를 높여 준비하였다.

세대와 계층을 잇는 소통의 공간 조성을 위해 지역의 100여개 평생학습관련 기관·단체·동아리, 학습자 등이 참여하여 평생학습마당·BOOK적BOOK적한마당·장애인 평생학습한마당·문해교육 한마당 등 테마별로 나누어 공연발표(40여개), 체험·홍보존(50여개) 및 전시존을 운영하며, 어린이를 위한 뮤지컬, 마술극 등 다양한 프로그램도 진행된다.

특히, 인공지능(AI) 시대에 맞는 교육과 체험이 융합된 코딩플레이존 운영과 10월 25일 독도의 날을 기념하여 무대의 피날레를 장식할 독도 플래시 몹 등은 볼거리 및 즐길 거리를 한층 더 풍성하게 만들어 즐거움을 선사할 예정이다.





AD

김은서 평생학습과장은 "단순한 배움을 넘어 시민들이 직접 만들고 누리는 평생학습 문화를 확산하고 평생학습 역량을 공유하는 축제로 기획했으며, 평생학습으로 소통하고 책을 통해 미래를 꿈꾸는 동해시의 특별한 축제에 많은 관심과 참여 바란다"고 전했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>