BS그룹, 해남 파인비치서 LPGA 성공 개최…'솔라시도' 글로벌 홍보 발판

세계 명문 골프장으로 발돋움

숙박 등 지역경제 파급효과도

'에너지 미래도시' 비전 알려

미국여자프로골프(LPGA) 대회가 BS그룹 소유 전남 해남 파인비치 골프링크스에서 성황리에 마무리됐다. BS그룹은 이번 대회를 통해 파인비치 브랜드 가치를 높이는 동시에 인근 '에너지 미래도시' 솔라시도 글로벌 홍보 효과도 거뒀다고 21일 밝혔다.

전남 해남 파인비치 비치코스6홀 전경. BS그룹

BS그룹에 따르면 지난 16일부터 19일까지 열린 'BMW 레이디스 챔피언십 2025'는 세계 170여개국에 중계되며 해남을 세계에 알렸다. 대회 기간 6만여명이 방문해 숙박·외식·교통업 매출이 급증하는 등 지역경제에도 온기가 돌았다.

파인비치는 세계적 골프장 설계가 데이비드 데일이 설계한 코스다. 이번 대회를 계기로 '한국의 페블비치'로 불릴 만큼 명문 코스로서의 위상을 공고히 했다. 대회에 앞서 페어웨이 잔디를 토종 금잔디로 교체해 국내 최초로 전면 적용했고 선수단 전용 다이닝 공간엔 K-푸드 존을 운영해 참가 선수들로부터 호평받았다.

BS그룹은 대회장 내에 홍보 부스를 마련해 파인비치 인근에서 개발 중인 '에너지 미래도시 솔라시도'를 적극적으로 알렸다. 솔라시도는 총 2090만㎡(약 632만평) 규모 민관협력 도시개발사업으로, 인근 5.4GW 태양광 단지에서 전력을 직접 공급받는다. 국내 최초 RE100(재생에너지 100%) 산업단지와 AI 데이터센터 조성의 최적지로 평가받는다.

LPGA 대회장 내 마련된 솔라시도 홍보부스. BS그룹

솔라시도는 산업단지와 함께 약 1만5000가구 규모의 주거단지, 국제학교, 의료시설 등을 포함한 정주 인프라를 함께 조성 중이다.





BS그룹 관계자는 "국내 유일 LPGA 대회를 성공적으로 개최해 파인비치를 알리고 해남 지역 발전에도 기여할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 대회 유치를 통해 지역 위상을 높이고 지자체와 긴밀히 협력해 에너지 미래도시 솔라시도의 성공적인 추진에도 최선을 다하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

