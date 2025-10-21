"게임산업 투자에 고배당 시장까지 겨냥"…KB자산운용, RISE ETF 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 21일 'RISE 글로벌게임테크TOP3Plus'와 'RISE 미국고배당다우존스TOP10' 등 상장지수펀드(ETF) 2종을 새롭게 출시하며 ETF 라인업을 확대한다.

RISE 글로벌게임테크TOP3Plus ETF는 국내 최초로 글로벌 게임 산업에 투자하는 ETF다. 인공지능(AI)과 빅테크 기술의 결합으로 확장하는 게임 산업의 성장 가능성에 주목한 상품으로, 하드웨어·소프트웨어·지식재산권(IP)·플랫폼 등 게임 산업 전반에 집중한다.

플레이스테이션의 '소니', 닌텐도 스위치2 출시로 주목받는 '닌텐도', 엑스박스의 '마이크로소프트'를 핵심 종목으로 선정해 각각 20% 비중으로 투자한다. 그밖에 AMD, 일렉트로닉 아츠, 로블록스, 텐센트, 엔비디아, 넷이지 등 글로벌 게임·테크 기업들을 동일 가중 방식으로 고르게 담는다.

글로벌 흥행 IP 수혜를 직접적으로 반영하기 위해 'GTA6' 공개로 주목받는 락스타게임즈의 모회사 테이크투 인터랙티브(Take-Two Interactive)를 편입한 점이 눈에 띈다.

RISE 글로벌게임테크TOP3Plus ETF는 총 10종목으로 포트폴리오를 구성하며, 시장 변화에 유연하게 대응하기 위해 분기마다 정기적으로 리밸런싱을 실시한다.

함께 상장한 RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF는 미국 다우존스 지수 구성 종목 중 향후 1년간 예상 배당수익률이 가장 높은 10개 기업에 동일 비중으로 투자하는 고배당 ETF다.

다우지수 내 고배당 상위 10개 종목에 동일 비중 투자하는 전통적인 전략인 '다우의 개(Dogs of Dow)'를 기반으로, 미래 배당 여력을 반영한 예상 배당수익률(Forward Dividend Yield)로 종목을 선별한다.

시스코, 셰브론, 존슨앤드존슨, 홈디포, 머크 등 글로벌 대표 배당주에 투자하며, 최근 5년간 평균 배당수익률은 4.14%다. 이는 미국배당다우존스100 지수 대비 0.5%포인트 이상 높은 수준이다.

시장 내 검증된 대형 배당주 중심으로 포트폴리오를 구성해 변동성이 낮고, 월분배형 구조를 통해 안정적인 현금 흐름 확보가 가능하다. 리밸런싱은 연 1회 진행한다.

노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "투자자들이 AI, 반도체, 게임 등 글로벌 신성장 산업의 성장성과 고배당 종목의 안정적 현금흐름을 동시에 누릴 수 있도록 상품 라인업을 강화했다"고 설명했다.





AD

이 "다양한 투자 목적과 성향을 가진 투자자들이 'RISE ETF' 시리즈를 통해 시장 환경 변화에 유연하게 대응하고 장기적인 자산 성과를 거둘 수 있도록 하겠다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>