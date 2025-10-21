하나카드, MG새마을금고와 'MG+ W하나카드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

40·50대 맞춤 상품

학원·병원·약국·여가·쇼핑 혜택

하나카드는 새마을금고중앙회와 다섯번째 상업자표시신용카드(PLCC) 'MG+W하나카드'를 21일 출시했다고 밝혔다.

시리즈는 출시 1년 만에 누적 발급 30만좌를 돌파했다. 지난해 10월 처음 출시한 MG+ 프리모카드는 10만좌 이상 발급됐다.

최근 한정판으로 출시한 MG+ S 카드는 젊은 고객 호응을 얻어 단기간에 목표했던 10만좌를 돌파해 조기 종료했다.

이번에 출시하는 MG+W하나카드는 40·50대 손님을 타깃으로 한다. 학원, 병원·약국, 여가생활, 쇼핑 영역에서 실용적인 서비스를 제공할 예정이다.

학원은 입시·보습, 외국어, 예체능, 자동차운전학원 업종 등에서 5% 할인해준다.

병원·약국은 종합병원, 일반병원, 동물병원, 치과, 내과, 소아과, 산부인과, 한의원, 약국 업종 등에서 5% 인하한다.

여가생활은 골프장, 당구장, 헬스클럽, 헤어숍 업종 등에서 5% 깎아준다.

쇼핑은 홈쇼핑, 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 올리브영, 다이소에서 5% 할인을 제공한다.

지난달 이용실적 30만원, 60만원, 100만원 이상 시 통합 할인한도 1만원, 2만원, 4만원을 적용한다.

다양한 영역에서 월 최대 4만원 할인을 받을 수 있다. 할인받은 결제 건도 이용 실적에 포함해 실적 조건 충족 부담을 줄여준다.

연회비는 국내외겸용 1만9000원이다. 새마을금고 출자회원이 10만원 이상 이용하면 연회비를 캐시백해주는 프로모션을 오는 12월까지 진행한다.

카드는 MG새마을금고 영업점 및 홈페이지를 통해 발급 가능하다.





하나카드 관계자는 "MG+W하나카드의 W는 웰니스(WELLNESS)로, 이는 풍요롭고 활력있는 삶을 실현하는 걸 의미한다"며 "꼭 필요한 소비 영역에서 혜택을 제공하는 만큼 폭넓은 고객층 만족도를 높이는데 기여할 것"이라고 말했다.





