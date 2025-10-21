토스뱅크, 예비 부모 위한 '태아적금' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개설 시 최고 5% 금리

월 최대 20만원 납입

토스뱅크가 아이를 기다리는 예비 부모를 위한 '태아적금'을 출시했다고 21일 밝혔다.

'태아적금'은 임신 단계부터 아이의 미래를 준비할 수 있도록 설계된 자유적립식 적금으로, 출산 후 자녀 명의의 '아이통장'을 개설하면 최고 연 5%(세전)의 금리 혜택을 받을 수 있다. 기본금리는 연 1%, 우대금리는 연 4%이며, 월 최대 20만 원까지 자유롭게 납입할 수 있다.

우대금리 적용을 위해 별도의 증빙서류(임신확인서 등)를 제출할 필요 없이, 태아적금 만기 전일까지 자녀 명의의 토스뱅크 아이통장을 개설하면 자동으로 적용된다.

태아적금은 부모 한 명만 가입 및 저축할 수 있으며, 초대된 가족 구성원은 임신 주차별 안내와 성장 그래픽 등 아이의 발달 과정을 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다. 최고 금리 혜택을 받기 위해서는 태아적금과 아이통장을 동일한 보호자가 개설해야 한다.

AD

토스뱅크는 출시를 기념해 '태명 자랑대회' 이벤트를 함께 진행한다. 참여 방법은 태아적금에 가입한 뒤, 이벤트 페이지에서 자녀의 태명과 태명의 뜻을 입력하면 자동으로 태명 카드 이미지가 생성된다. 이 이미지를 인스타그램 스토리에 공유하고 토스뱅크 인스타그램 계정을 태그하면 응모가 완료된다.

인스타그램 투표를 통해 사랑 듬뿍 태명, 하나뿐인 태명 부문별로 각 한 명씩 선정하여 총 2명에게 각각 순금 5돈의 금반지가 증정된다. 이벤트는 20일부터 다음 달 2일까지 진행되며, 최종 당첨자는 11월14일에 공개될 예정이다.





AD

토스뱅크 관계자는 "출산을 앞둔 부모들이 서류 준비나 방문 없이 간편하게 아이의 첫 자산을 준비할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 가족의 생애주기 전반에 걸친 금융 여정을 함께할 수 있도록 다양한 상품을 선보일 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>