'제1회 향설의학상'에 김상정 서울대 의대 교수

소뇌 신경-교세포 회로 통해 통증 처리하는 기전 규명

순천향대학교 중앙의료원은 올해 처음으로 시상하는 '향설의학상' 첫 수상자로 김상정 서울대학교 의과대학 생리학교실 교수를 선정했다고 21일 밝혔다. '향설학술연구비'에는 곽동원 건국대학교병원 신경과 교수와 공성혜 분당서울대학교병원 내분비대사내과 교수가, '향설젊은연구자상'에는 장혜민 서울아산병원 신경과 교수가 선정됐다.

김상정 서울대학교 의과대학 생리학교실 교수

향설의학상은 순천향대학병원 설립자인 고(故) 향설 서석조 박사의 인술과 교육 철학을 기리고, 의학 연구 분야의 뛰어난 연구자를 발굴·시상하기 위해 향설서석조박사기념사업회가 마련했다.

향설의학상 수상자인 김상정 교수에게는 1억원의 상금이, 향설학술연구비 수혜자인 곽동원 교수와 공성혜 교수에게는 각각 1000만원이, 향설젊은연구자상 수상자 장혜민 교수에게는 500만원이 지급된다.

김 교수는 소뇌 기억과 만성 통증을 아우른 독보적 연구 경험을 통해 두 주제를 연결하는 창의적인 연구 성과를 지난 1월 네이처 뉴로사이언스에 게재했다. 이 연구를 통해 운동 기능을 관장하는 것으로 알려진 소뇌가 통증 경험을 조절할 수 있으며, 새로운 소뇌 별세포 분자 기전을 통해 병적인 만성 통증을 치료할 수 있음을 제시했다.

시상식은 다음 달 9일 순천향대 천안병원에서 열리는 향설의학연구학술대회에서 진행된다.





서교일 학교법인 동은학원 이사장은 "기존 순천향의학연구학술대회의 명칭을 올해부터 향설의학연구학술대회로 변경해 전국적인 행사로 확대했다"며 "향설의학상이 국내 의학 연구의 지평을 넓히고 탁월한 연구자를 격려하는 의미 있는 상이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

