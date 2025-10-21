LGU+, 인터넷 요금제 '너겟 라이트' 정식 출시…최대 6600원 저렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약정 5년으로 확대…기가 와이파이 2대 무료 제공

G유플러스가 신규 인터넷 요금제 ‘너겟 라이트’를 출시했다고 21일 밝혔다. 사진은 LG유플러스 직원이 너겟 라이트를 소개하고 있는 모습. 사진=LG유플러스

AD

LG유플러스가 신혼부부 한정으로 운영하던 인터넷 요금제 '너겟 라이트'를 전 고객 대상으로 확대 출시했다. 합리적 요금과 결합 혜택으로 좋은 반응을 얻었던 만큼, 정식 상품으로 전환해 홈 서비스 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

LG유플러스는 21일 신규 인터넷 요금제 '너겟 라이트'를 정식 출시했다고 밝혔다. 이 요금제는 약정 기간을 기존 최대 3년에서 5년으로 늘려, 월 이용료를 최대 6600원 저렴하게 낮춘 것이 특징이다.

상품별 요금은 ▲100M 월 2만3100원(기존 대비 4400원 인하) ▲500M 월 2만7500원(기존 대비 6600원 인하) ▲1G 월 3만3000원(기존 대비 6600원 인하)이다. 500M 이상 요금제 가입 고객에게는 '기가 Wi-Fi' 단말기 2대가 무료로 제공된다.

'너겟 라이트'는 지난 3월 '다이렉트 신혼 프로모션 인터넷 요금제'로 처음 선보였던 상품이다. 신혼부부와 예비부부를 대상으로 한 한정 프로모션이었지만, 높은 혜택이 입소문을 타면서 일반 고객들의 문의가 이어졌다. 이에 LG유플러스는 고객 요청을 반영해 이용 대상을 전 고객으로 확대했다.

가입 경로도 확대됐다. 기존에는 온라인 직영몰 '유플러스닷컴'에서만 가입할 수 있었으나, 이번 정식 출시 이후에는 LG유플러스 고객센터(101)를 통해서도 가입이 가능하다.





AD

오인호 LG유플러스 홈사업담당(상무)은 "너겟 라이트는 고객의 목소리에서 시작된 요금제라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 고객 중심 관점에서 홈 서비스 상품 라인업을 지속적으로 다양화하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>