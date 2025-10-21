퍼시스 아메리카, 'KOOM 2025' 공식 후원사 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

VIP 라운지에 자사 프리미엄 가구 배치

"미국 시장에서 퍼시스 브랜드 철학 확대"

퍼시스의 미국 법인 '퍼시스 아메리카'가 미국 뉴욕에서 한인창업자연합(UKF)이 주최한 'KOOM 2025' 행사에 공식 후원사로 참여했다고 21일 밝혔다.

KOOM 2025는 한인 창업가, 글로벌 투자자, 그리고 기업 리더들이 한자리에 모여 혁신과 교류의 비전을 나누는 대규모 비즈니스 네트워킹 행사 겸 문화 교류의 장으로, 지난 16일부터 18일까지 진행됐다.

퍼시스 아메리카가 미국 뉴욕에서 한인창업자연합(UKF)이 주최한 'KOOM 2025' 행사에 공식 후원사로 참여했다. 퍼시스

AD

퍼시스 아메리카는 이번 행사에서 VIP 전용 라운지를 조성해, 디자인과 인체공학 기능을 모두 갖춘 자사 프리미엄 오피스 가구를 배치했다. 세련된 디자인과 편안한 사용성을 바탕으로 격조 높은 비즈니스 환경을 조성, 참가자들이 업무와 휴식, 교류를 자연스럽게 이어갈 수 있도록 했다.

행사 첫날 오전에는 스타트업 피치 관계자들의 대기실 및 네트워킹 장소로 활용됐으며, 오후부터는 비즈니스 리더들이 방문해 자유로운 대화와 교류를 나누는 공간으로 운영됐다.





AD

강성문 퍼시스 아메리카 사장은 "앞으로도 사람과 조직의 성장을 잇는 오피스 솔루션을 통해 미국 시장에서 퍼시스의 브랜드 철학을 지속적으로 확산해 나갈 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>