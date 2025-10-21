본에스티스, 육군 장병 위해 2천만원 상당 화장품 세트 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

프리미엄 에스테틱 브랜드 본에스티스(VONESTIS)가 대한민국 국군 장병들의 건강한 병영 생활을 지원하기 위해 나섰다. 본에스티스는 최근 육군에 2천만원 상당의 최고 인기 제품인 '본에스티스 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트' 500개를 기부하며, 기업의 사회적 책임을 다하는 모습을 보여주었다.

이번 기부는 나라를 지키는 육군 장병들의 노고에 깊이 감사하고, 훈련과 근무 환경 속에서 자칫 소홀해질 수 있는 피부 건강을 지켜주고자 하는 본에스티스의 따뜻한 마음에서 비롯되었다. 기부된 500세트의 화장품은 장병들의 개인위생 및 피부 관리에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

본에스티스 관계자는 "대한민국 육군 장병들의 헌신에 깊은 존경을 표하며, 이 작은 나눔이 장병들의 사기 진작과 활기찬 병영 생활에 보탬이 되기를 바란다"고 전하며, "앞으로도 본에스티스는 기업의 이윤을 사회에 환원하고, 더불어 사는 따뜻한 공동체를 만드는 데 적극적으로 참여할 것"이라고 밝혔다.





AD

본에스티스의 이번 기부는 장병들에게 실질적인 도움을 주는 것은 물론, 민·군 유대 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가된다. '피부 건강 지킴이'를 자처한 본에스티스의 아름다운 나눔 활동에 많은 이들이 귀 기울이고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>