대한항공, 美 아처와 AAM 개발 협력 MOU 체결

대한항공이 미국 도심항공교통 선도 기업 아처 에비에이션(이하 아처)과 미래항공교통(AAM) 모델 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 맺었다고 21일 밝혔다.
MOU 서명식은 전날 오후 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025에서 행사장에서 열렸다. 임진규 대한항공 항공우주사업본부장, 애덤 골드스타인 아처 최고경영자(CEO) 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
이번 협약으로 양사는 아처의 유인 전기수직이착륙기(eVTOL) '미드나잇'을 시작으로 AAM 기술을 확대 적용할 수 있는 모델을 공동 개발하는 데 합의했다. 양사가 개발한 eVTOL 모델은 필요 물자의 신속한 보급 및 인력 수송 등 임무에 우선 활용할 계획이다.
임 본부장은 "이번 협약은 민간은 물론 군·관을 아우르는 차세대 항공 모빌리티 기술을 선제적으로 확보하는 중요한 계기가 될 것"이라고 했다.
골드스타인 CEO는 "대한항공은 항공우주 분야의 전문성을 갖춘 동시에 미래를 향한 전략적 비전을 갖고 있어 아처의 이상적인 파트너라고 생각한다"며 "양사의 강점을 결합해 한국에 최적화된 AAM 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 했다.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
