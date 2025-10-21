"클로드가 연구실로"…앤스로픽, 생명과학 특화 도구 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"단백질 서열 분석 등에서 대규모 데이터 활용"

미국의 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 생명과학 연구에 특화한 AI 서비스를 출시했다.

앤스로픽은 20일(현지시간) 자사의 첨단 AI 모델을 기반으로 한 '클로드 포 라이프 사이언스(Claude for Life Sciences)'를 선보인다고 밝혔다. 이를 통해 연구 초기 단계부터 기술 이전 및 상용화에 이르는 전 과정을 AI 기술로 지원할 방침이다.

앤스로픽은 자사의 가장 우수한 AI 모델 '클로드 소네트 4.5'를 기반으로 과학 플랫폼에 연결되는 여러 '커넥터' 기능을 추가했으며 작업 수행 능력 향상을 돕는 다양한 '에이전트 스킬'을 도입했다고 설명했다.

커넥터 기능 중 하나인 바이오렌더(BioRender)는 검증된 과학 도표, 아이콘, 템플릿과 클로드 간 연동을 돕는다. 또 펍메드(PubMed)는 수백만 건의 생의학 연구 논문 및 임상 연구 자료를 볼 수 있게 해준다.

에이전트 스킬 도구로는 클로드가 연구 프로토콜과 표준 작업 절차 등을 작성해주는 '프로토콜 생성' 기능, 게놈 데이터를 처리·분석해주는 '바이오인포머틱스·데이터 분석' 기능, 관련 규제 사항을 파악하고 당국 제출용 서류 초안을 작성해주는 기능 등이 있다.

앤스로픽의 생명과학 분야 책임자인 에릭 카우더러-에이브럼스는 "지금이 우리가 이 분야를 주요 투자 영역으로 결정한 전환점"이라며 "현재 코딩 작업이 클로드에서 수행되는 것처럼, 전 세계 생명과학 작업의 상당 부분이 클로드를 통해 수행되길 바란다"고 말했다. 이어 "생물학자들에게 소프트웨어 엔지니어들이 코드 생성 시 경험하는 것과 같은 체험을 제공하는 것이 목표"라며 AI 모델이 유전체 및 단백질 서열 분석 등에서 대규모 공개 데이터를 활용할 수 있다고 강조했다.





다만 그는 AI가 과학 연구 작업의 물리적 한계를 마법처럼 극복할 것이라는 "환상"은 품고 있지 않다며 "3년이 걸리는 임상 시험이 갑자기 한 달 만에 끝나지는 않을 것"이라고 덧붙였다.





