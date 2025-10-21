[오늘의신상]뚜레쥬르, 합격 기운 담은 '수능 시즌 선물세트'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트렌디한 패키지 디자인의 찹쌀떡·전통 엿·케이크 등

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들을 응원하는 제품을 선보인다고 21일 밝혔다.

올해 뚜레쥬르의 수능 신제품 콘셉트는 '오픈 유어 럭(OPEN YOUR LUCK)'으로, '행운의 열쇠(LUCK-KEY)'를 통해 합격의 기운과 응원의 마음을 선물한다는 의미를 담았다. 패키지에는 행운을 상징하는 클로버와 열쇠 디자인을 적용하고 합격 상자를 여는 듯한 구조로 트렌디한 감각을 더했다.

AD

먼저 'LUCK-KEY 찹쌀떡 세트'는 수험생 선물의 스테디셀러인 찹쌀떡을 고급스럽게 구성한 선물세트다. 3구·6구·9구 등 다양한 구성으로 만나볼 수 있으며, 고구마, 흑임자, 백앙금, 단팥 등 네 가지 맛의 쫀득한 찹쌀떡을 담았다. '행운 담은 전통 엿'은 수험 시즌 빼놓을 수 없는 필수 선물인 엿으로 구성한 간식 선물세트다. 고소한 땅콩·생강·호박 세 가지 맛으로 구성했다.

뚜레쥬르의 인기 케이크도 수험생 응원 버전으로 만나볼 수 있다. 깊은 풍미의 초콜릿 케이크에 생크림을 듬뿍 올려 생 초콜릿의 식감이 살아 있는 진하고 부드러운 '생초코초코 케이크', 블랙 시트와 화이트 크림 레이어에 진한 가나슈와 달콤한 쿠키 크럼블을 샌딩한 '쿠키 바닐라 생크림 케이크', 폭신한 초코 시트에 달콤한 초코 생크림과 향긋한 체리를 샌드한 초코 체리 케이크인 '러블리 블랙 포레스트'에 행운의 클로버와 응원의 메시지를 담은 픽을 더해 더욱 특별하고 색다른 선물로 제안한다.





AD

CJ푸드빌 관계자는 "그동안 노력해온 수험생들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전하고자 합격의 기운을 가득 담은 수능 신제품을 선보인다"며 "뚜레쥬르가 준비한 달콤한 선물세트로 모든 수험생이 행운의 순간을 맞이하길 바란다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>