읽고 기도하고 예배 참석 늘더니…찰리 커크 사망 후 '이것' 판매 36% 쑥

9월 미국서 성경 240만권 판매돼 올해 최다

WSJ "찰크 커크 죽음·추모 영향으로 추정"

커크 아내 "사람들 처음으로 성경 펼쳐봐"

미국의 우파 활동가 찰리 커크가 숨진 지난 9월 한 달 동안 미 전역의 성경 판매량이 급증했다는 보도가 나왔다. 연합뉴스에 따르면 20일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 도서 판매 추적 서비스 '서카나 북스캔'을 인용해 "지난달 미국에서 판매된 성경은 약 240만권으로 지난해 같은 달보다 36% 늘어나면서 올해 들어 성경이 가장 많이 팔린 달로 기록됐다"고 보도했다. 올해 1∼9월 성경 판매량은 11% 증가했는데, 같은 기간 미국의 전체 인쇄물 판매량이 1% 감소한 것과 비교된다.

지난달 21일 미국의 우파 활동가 찰리 커크를 추모하는 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 커크의 아내인 에리카와 함께 서 있다. AP연합뉴스

커크는 청년층을 중심으로 기독교적 가치관을 설파하는 '터닝포인트 USA'를 설립해 영향력을 행사해왔다. 이는 도널드 트럼프 대통령의 재선에 결정적 역할을 한 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력의 핵심으로 자리 잡았다.

그는 지난달 10일 유타주 유타밸리대학에서 '터닝포인트 USA' 주최 토론회에서 청중과 문답하다가 암살범이 쏜 총에 맞아 31세의 나이로 숨졌다. 커크 사망 이후 트럼프 대통령을 비롯한 정부 인사들은 대대적인 추모 분위기를 조성했다. 커크가 피살된 뒤 닷새간 트럼프 대통령의 지시로 미전역에 국기가 조기 게양되기도 했다.

지난달 21일 열린 커크의 추모식에는 트럼프 대통령을 비롯해 JD 밴스 부통령, 마이크 존슨 하원의장, 마코 루비오 국무부 장관, 피트 헤그세스 국방부 장관, 로버트 F 케네디 주니어 보건복지부 장관, 털시 개버드 국가정보국장, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등의 정부 인사가 빼곡히 자리를 채웠다.

지난달 21일 커크의 추모식이 열린 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에 사람들이 빼곡히 들어서 있다. AFP연합뉴스

이 자리에서 커크의 부인 에리카는 "지난 한 주 동안, 어떤 사람은 10년 만에 처음으로 성경을 펼쳤고, 어떤 사람은 어린 시절 이후 처음으로 기도했으며, 또 어떤 사람은 인생에서 처음으로 예배에 참석했다"고 말했다. 트럼프 대통령은 "커크는 진실을 말한 죄로 과격화된 냉혈한 괴물에게 잔혹하게 살해당했다. 이제 그는 미국 자유의 순교자"라고 했다.





이처럼 순교자로 그려진 커크의 죽음은 미국인들이 성경을 더 많이 찾는 결과로 이어졌을 가능성이 있다. 하퍼콜린스 기독교 출판사 사장 겸 최고경영자인 마크 쇼언월드는 WSJ에 "커크의 죽음이 많은 사람을 일깨웠다"며 "그들은 자신이 무엇을 믿는지, 그리고 왜 믿는지를 생각하기 시작했다"고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

